Koronavirus pääsi hoivakoteihin, joita yritettiin suojella viimeiseen asti – THL:n yksikönpäällikkö nostaa nyt esiin yhden huolenaiheen

THL:n yksikönpäällikkö on huolissaan sairaanhoitajien riittävyydestä, jos tartuntamäärät kasvavat. Hoitohenkilökunnan altistuminen koronavirukselle voi hankaloittaa hoidon antamista.

Ikäihmisten hoivakodeissa on todettu ainakin kuusi koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa.

Koronavirus on levinnyt Suomessa myös hoivakoteihin. Niissä on todettu ainakin kuusi koronaviruskuolemaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n yksikönpäällikkö Minna-Liisa Luoma sanoo STT:lle, että hoivakodeissa on havaittu tartuntoja ainakin pääkaupunkiseudulla ja Ylä-Savossa.

Luoman mukaan hoivakoteja pyritään suojaamaan tartunnoilta mahdollisimman hyvin. Hygieniaohjeita noudatetaan tarkkaan ja fyysiset kontaktit pidetään minimissä.

– Ohjeistamme, että hoitajien vaihtuvuus olisi pieni ja mahdollisimman samat hoitajat hoitaisivat samoja asiakkaita, Luoma sanoo.

Lisäksi ikäihmisiä pyritään Luoman mukaan siirtämään paikasta toiseen vain välttämättömissä tilanteissa.

– Muutoin hoivakotien asukkaita hoidetaan ihan samalla tavalla kuin muitakin kansalaisia.

Huolena sairaanhoitajien riittävyys

Tartuntojen lisääntyessä väestössä on kuitenkin todennäköistä, että tartuntoja nähdään lisää myös vanhusten hoivakodeissa ja kotihoidossa.

Luoma huomauttaa, että pelkästään hoitohenkilökunnan altistuminen koronavirukselle voi hankaloittaa hoidon antamista.

Esimerkiksi ympärivuorokautisessa hoidossa työskentelee vajaat 23 000 ihmistä, joista sairaanhoitajia on 2 600.

– Jos sairaanhoitajia altistuu paljon, niin siinä saattaa tulla hankaluuksia. Heitä on suhteessa aika vähän.

Kuolemia Espoossa ja Ylä-Savossa

Yle kertoi sunnuntaina, että Espoossa yksityisessä hoivakodissa kolme asukasta on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Tiedon vahvistaa Ylelle Espoon perusturvajohtaja Juha Metso.

Metso sanoo, että tartuntoja on todettu myös kaupungin omistamassa hoivakodissa. Helsingin Sanomien mukaan myös Helsingin seniorikeskuksissa on todettu tartuntoja.

Ylä-Savon sote-kuntayhtymä kertoi niin ikään perjantaina alueen hoivakodissa tapahtuneista kolmesta koronakuolemasta. Iisalmen Sanomat kertoo saaneensa useasta luotettavasta lähteestä vahvistuksen, että kyseessä on Attendon hoivakoti. Yhtiön asiakaskokemus- ja viestintäjohtaja Susanna Paloheimo ei vahvista tietoja STT:lle.

Attendo on kuitenkin kertonut, että sen hoivakodeissa on todettu yksittäisiä tartuntoja. Ylen mukaan myös Mehiläisen ja EsperiCaren puolella tartuntoja on todettu, Esperi Caren tapauksessa vasta työntekijöillä.

Luoma on tietoinen ainoastaan median raportoimista kuolemantapauksista. Hän huomauttaa, hyvin iäkkäät ja huonokuntoiset ikääntyneet ovat erityisen alttiita saamaan koronavirustartunnan. Kuolleiden mediaani-ikä on THL:n mukaan 84 vuotta.

– Tavallisestihan sen ikäiset ovat jo jonkin palvelun piirissä. On se sitten ympärivuorokautisessa hoidossa, kotihoidossa tai omaishoidossa.

Tehohoidossa 76 potilasta

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin oli sunnuntaihin mennessä kuollut Suomessa 28 ihmistä, THL kertoi. Sairaalahoidossa oli 209 potilasta, joista tehohoidossa oli 76.

Koronavirukseen kuolleiden määrä nousi vuorokaudessa kolmella, ja näistä kaikki tapahtuivat Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella. Alueella on todettu yhteensä 20 koronaviruskuolemaa.

Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella kuolemantapauksia on kuusi. Oulun yliopistollisen sairaalan ja Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueilla on kummassakin kuollut virukseen yksi ihminen.

Testattuja näytteitä on 31 700 ja laboratoriovarmistettuja tapauksia 1 927.