THL: Suomessa nyt 28 koronakuolemaa

Sairaalahoidossa on 209 ihmistä, joista tehohoidossa on 76.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Suomessa 28 ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Sairaalahoidossa on 209 potilasta, joista tehohoidossa on 76.

Koronavirukseen kuolleiden määrä nousi vuorokaudessa kolmella.

Kuolleista 20 on Helsingin yliopistollisen sairaalan ja kuusi Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueelta. Oulun yliopistollisen sairaalan ja Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueilla on kummassakin kuollut virukseen yksi ihminen.

Testattuja näytteitä on 31 700 ja laboratoriovarmistettuja tapauksia 1 927.