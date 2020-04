Kun koronaepidemia ei ole yltänyt suurimpiin uhkakuviin ja rajoitukset ovat tehonneet, voisi hillitty yhteiskunnan avaaminen THL:n mukaan onnistua.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta kertoo Helsingin Sanomille, että viime viikkojen kehitys voi mahdollistaa Suomelle niin sanotun Etelä-Korean mallin koronaviruksen torjunnassa.

Koska rajoitustoimenpiteet ovat toimineet odotettua paremmin, on THL:n näkökulma muuttunut aiemmasta. Nyt laitos katsoo, että sairaus on mahdollista kukistaa. Aiemmin THL arveli, että koronaviruksen leviämistä on mahdotonta pysäyttää.

Kun uusien todettujen tartuntojen sekä sairaalahoitoa vaativien potilaiden määrät ovat kuitenkin pysyneet hillittyinä, THL uskoo, että yhteiskuntaa voitaisiin asteittain avata, eikä koronavirus silti ryöpsähtäisi hallitsemattomaksi.

– Näyttää siltä, että virus ei ole lähtenyt meillä toistaiseksi hirveällä voimalla leviämään. Täytyyhän meidän silloin pystyä strategian painopistettä tarkastelemaan, sanoo Tervahauta HS:lle, mutta painottaa, että tilanteen täytyy myös jatkossa pysyä samana.

HS:lle Tervahauta ehdottaa hybridistrategiaa. Ensin hidastetaan viruksen leviämistä riittävästi, sitten puretaan rajoituksia asteittain, mutta samalla pidetään virus aisoissa. Tämä onnistuisi mittavalla testaamisella, tartuntaketjujen jäljittämisellä ja altistuneiden eristämisellä. Käytännössä kyse olisi Suomen oloihin siirretystä strategiasta, jota ollaan aiemmin hyödynnetty muun muassa Etelä-Koreassa.

Suomessa todettuja koronavirustartuntoja on jo yli 1900. Kuolleita on 25 ja sairaalassa 187, joista tehohoidossa 73.

Lukema on noussut hiljalleen, mutta hillitympää tahtia, mitä aiemmin oletettiin.

Hallituksen asettamisista rajoituksista lähes kaikki ovat voimassa vielä toukokuussa. Uudenmaan sulun pitäisi päättyä 19. huhtikuuta.

Hybridimallia on myös aiemmin noussut keskusteluihin varsinkin talouskriisistä huolehtivien talousvaikuttajien keskuudessa. Jokaisen poikkeustilassa vietetyn viikon arvellaan iskevän Suomen talouteen miljardiloven aiheuttaen konkursseja ja työttömyyttä.

Etelä-Koreassa valtio on pysynyt moniin Euroopan valtioihin nähden hyvin aukinaisena. Vaikka rajoituksia on myös Korean niemimaalla asetettu, on strategia tähdännyt pikemminkin sairastuneiden ja altistuneiden eristämiseen ja laajamittaiseen testaamiseen.

Etelä-Koreassa tautimäärät ovat pysyneet kohtuullisena, vaikka maa joutuikin äskettäin kiristämään rajoituksiaan.