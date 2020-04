Tällainen on jokaiseen suomalaiseen kotiin lähetettävä koronakirje

Jokaisen suomalaisen postiluukkuun pitäisi kolahtaa viimeistään 9. huhtikuuta mennessä kirje, jossa kerrotaan koronaviruksesta.

Sosiaali- ja terveysministeriön yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa laatima kansalaiskirje koronaviruksesta on lähtenyt jakeluun. Kirjeen pitäisi saapua jokaiseen suomalaiseen kotiin viimeistään 9. huhtikuuta.

Kirjeen kuoren päällä kerrotaan sen sisältävän tietoa koronaviruksesta. Kirjeessä kerrotaan, miten koronavirustartunnalta voi suojautua ja miten tautia hoidetaan.

Kirje vastaa kolmeen kysymykseen:

1. Miten koronaviruksen leviämistä voi estää?

2. Miten toimit jos sairastut tai läheisesi sairastuu?

3. Mitä yli 70-vuotiaan pitää ottaa huomioon?

Kirjeessä kerrotaan myös Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvonnan numero: 0295 535 535.

Ensimmäisellä sivulla on lyhyesti eri kielillä nettisivuja, joissa on tietoa viruksesta.

Kirjeessä on yksi sivu kokonaan ohjeita yli 70-vuotiaille ja heidän omaisilleen. Siinä muistutetaan, että naapurit ja läheiset ovat tärkeitä tukijoita riskiryhmille arjen sujumiseksi poikkeusoloissa. Vastustuskyky voi heikentyä esimerkiksi perussairauksien vuoksi, kirjeessä kerrotaan.

Yli 70-vuotiaita ohjeistetaan liikkumaan kotona mahdollisimman paljon. Ulkoillessa kehotetaan välttämään kontaktia muiden ihmisten kanssa.

Kirjeessä kerrotaan, että toisen henkilön voi valtuuttaa hakemaan reseptilääkkeet puolestaan.

Yli 70-vuotiaiden omaisille kerrotaan, että tarpeetonta vierailua yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmiin kuuluvien luona on vältettävä. Jos vierailu on välttämätön, kättelystä ja halailusta on luovuttava ja hengitystiet on suojattava kertakäyttöisellä liinalla, jos hengityssuojainta ei ole saatavilla.

Lisäksi kirjeessä on sivu, jossa kerrotaan, kuinka toimia jos sairastuu tai hoitaa sairastunutta läheistä kotona. Käsienpesu ja hihaan yskiminen ovat parhaat tavat, joilla sairastunut voi estää viruksen leviämistä.

Kirjeessä muistutetaan, että oireileva voi tartuttaa muita ja siksi hänen tulee pysyä kotona vielä vuorokausi sen jälkeen, kun oireet ovat loppuneet. Ohjeissa kerrotaan myös, että riskiryhmään kuuluvan ei tule hoitaa sairastunutta.

Kirjeessä kerrotaan sairastunutta hoitaville läheisille, että sairastuneen tulisi nukkua eri vuoteessa. Lisäksi muistutetaan muun muassa käyttämään henkilökohtaista pyyhettä käsien kuivaamiseen.