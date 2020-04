Erkki Liikanen muistelee ystäväänsä Pertti Paasiota: ”Hän oli meidän joukon parhaita”

– Hänellä oli erinomainen huumorintaju, hän oli työväenliikkeen kasvatti viimeisen päälle, pitkäaikainen kansaedustajakollega ja puoluetoveri Erkki Liikanen kuvailee Pertti Paasiota.

Sdp:n pitkäaikainen kansanedustaja (vuosina 1972–1990) Erkki Liikanen muistaa puoluetoverinsa, ministeri Pertti Paasion monipuolisesti lahjakkaana, älykkäänä seuralaisena.

– Olimme samaan aikaan hallituksessa ja pitkään kansanedustajina. Olimme hyviä ystäviä, Erkki Liikanen kertoo.

Suruviesti on tavoittanut Suomen Pankin entisen pääjohtajan Erkki Liikasen jo aiemmin, ja hän on muistellut vaimonsa Assin kanssa yhteisiä hetkiä Pertti Paasion kanssa. He olivat perheystäviä.

Ministeri Pertti Paasio Turussa 2015.

– Teimme yhteisen junamatkan Lappiin Hilkka ja Matti Ahteen häihin Helsingistä.

Oli tammikuu 1977. He olivat kaikki Sdp:n kansanedustajia, Pertti Paasio, Erkki Liikanen ja Matti Ahde. Ministeri Matti Ahde kuoli joulukuussa 2019.

– Matti Ahde, Pertti Paasio ja minä olimme 70-luvun yhdessä. Kuuluimme samaan joukkoon.

– Hän oli meidän joukon parhaita.

Pertti Paasio oli Sdp:n puheenjohtaja 1987–91. Myös hänen isänsä Rafael Paasio oli Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen puheenjohtaja.

Erkki Liikanen muistaa Pertti Paasion hyvin musikaalisena ihmisenä. Yhteisellä mökkireissulla Paasio viihdytti muita.

– Hänellä oli erinomainen huumorintaju, hän oli työväenliikkeen kasvatti viimeisen päälle. Hieno kaveri ja ystävä.

– Myöhemmin hän tuli Brysseliin mepiksi, Erkki Liikanen muistelee vuoden 1996 tapahtumia, kun Pertti Paasio äänestettiin Euroopan parlamentin jäseneksi.

Liikasen ja Paasion viimeisestä tapaamisesta ei ole kovin kauan.

– Lämpimät muistot. Hieno kaveri, Erkki Liikanen päättää.