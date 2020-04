Helsingin ja Pohjois-Savon vanhushuollossa jyllää korona – ”On mahdollista, että tartuntoja ilmenee vielä”

Molemmilla seuduilla tilanteen kerrotaan olevan hallinnassa. Henkilökunnan sairastuminen tuo haasteita.

Vanhainkotien tilanne on pysynyt tasaisena niin Helsingissä kuin Pohjois-Savossakin. Kummallakin alueella kerrottiin eilen vanhushuollossa levinneestä koronasta. Pohjois-Savossa koronatartuntoja on todettu niin hoivakodin asukkailla kuin henkilökunnallakin, ja kolme iäkästä henkilöä on menehtynyt.

Helsingissä kaupungin seniorikeskuksissa on todettu koronatartuntoja niin ikään sekä ikäihmisillä kuin henkilökunnalla. Altistumista on tapahtunut rajatusti yksiköiden sisällä, eli esimerkiksi yhdellä osastolla tai kerroksessa.

Kummallakin alueella sairastuneita on eristetty ja altistuneita asetettu karanteeniin.

Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymän johtava lääkäri Anssi Uutela kertoo, että tilanne on niin hyvin hallinnassa kuin mahdollista.

– Osalta altistuneista ei olla vielä saatu testituloksia, vaan niitä odotellaan, joten on mahdollista, että tartuntoja ilmenee vielä.

Uutela myöntää, että tilanne on haastava, mutta henkilökunta toimii parhaalla mahdollisella tavalla: THL:n ohjeita noudatetaan.

Haasteita tuovat myös henkilökunnan sairastumiset, mutta toistaiseksi henkilöstövajetta ei ole päässyt syntymään.

Uutela sanoo ymmärtävänsä, että läheisillä voi olla huoli tilanteesta, mutta hän lupaa kuntayhtymän tiedottavan, mikäli tilanne muuttuu.

– Tarkkailemme tilannetta, mutta tilanne on hallinnassa. Tilanne ei kuitenkaan ole ohi vielä pitkään aikaan.

Myös Helsingissä tilanne on hallinnassa, kertoo Helsingin kaupungin vanhuspalveluiden palvelualuejohtaja Arja Peiponen.

– Tilannehan elää päivittäin, en tiedä juuri nyt tarkkaa sairastuneiden lukua. Mutta ei voi sanoa, että meillä olisi mitään erityistä paniikkia, ja toivottavasti korona ei tästä enää leviäkään. Toivottavasti saadaan pidettyä mahdollisimman matalana tämä sairastuneiden määrä.

Peiponen sanoo, että tilannetta valvotaan jatkuvasti ja kaupunki pystytti nopealla aikataululla näytteenoton kotihoidon piirissä käyntiin.

– Pääsemme asiakkaidemme luo tarvittaessa ottamaan näytteet, ettei heitä tarvitse kuljettaa minnekään. Se on hyvä juttu asiakkaidemme kannalta.

Peiposen mukaan kaupunki pyrkii nyt rajoittamaan työntekijöiden vaihtuvuutta.

– Tavoite on, että mahdollisimman pieni joukko työntekijöitä hoitaisi tiettyjä asiakkaita. Eihän se ihan täydellisesti onnistu, kun henkilökunta sairastaa.