THL: Koronavirukseen kuollut Suomessa nyt 25 ihmistä – määrä nousi vuorokaudessa viidellä

Koronakuolemien määrä nousi vuorokaudessa viidellä.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Suomessa 25 ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Sairaalahoidossa on 187 potilasta, joista tehohoidossa 73.

Koronavirukseen kuolleiden määrä nousi vuorokaudessa viidellä, sillä perjantaina kuolleiden kokonaismäärä oli 20.

Kuolleista 17 on Helsingin yliopistollisen sairaalan (Hyks) ja kuusi Kuopion yliopistollisen sairaalan (Kys) erityisvastuualueelta. Oulun yliopistollisen sairaalan (Oys) ja Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) erityisvastuualueilla on kummassakin kuollut virukseen yksi ihminen.

Uusista kuolemantapauksista neljä tapahtui Hyksin ja yksi Kysin erityisvastuualueella.

Testattuja näytteitä on 29 000 ja laboratoriovarmistettuja tapauksia 1 882.

Tartuntojen määrä on noussut eilisestä 267 tartunnalla. THL tähdentää, että tänään ilmoitetut uudet tartuntatapaukset jakautuvat takautuvasti usealle aikaisemmalle päivälle.

Ikä on tiedossa 19 kuolleen osalta, ja kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta. Suurin osa Suomessa kuolleista on ollut iältään 71–90-vuotiaita.