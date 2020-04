THL: Varmistettuja koronavirustartuntoja jo lähes 1 900

Luku on noussut perjantaista 267 tartunnalla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on julkaissut tuoreita tietoja varmistetuista koronavirustartunnoista. Laboratoriovarmistettuja tartuntoja on nyt 1 882. Luku on noussut eilisestä 267 tartunnalla. Hyppäys eiliseen sisältää myös takautuvia testituloksia, THL kertoo Twitterissä.

Testausta on pyritty viime aikoina lisäämään Suomessa. THL:n mukaan tällä hetkellä näytteitä voidaan testata noin 2 500 päivässä ja testauskapasiteettia kasvatetaan mahdollisimman nopeasti.

THL kertoo tehohoidossa olevista potilaista sekä koronavirukseen kuolleista myöhemmin tänään.