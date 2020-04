Infektioylilääkäri kehottaa askartelemaan vitsat ja virpomaan vaikka puhelimen välityksellä.

Tänä vuonna pitää jättää virvontapartiot kokoamatta, sillä virpomista ei suositella koronaviruksen jyllätessä. Ovelta ovelle tai sukulaiselta sukulaiselle kiertävät lapset ovat nimittäin riski epidemian leviämiselle.

Perinteen mukaisesti Suomessa virvotaan joko palmusunnuntaina tai pääsiäislauantaina. Nyt perinnettä ei tule noudattaa.

Suklaamunat tulee hakea kaupasta – turvavälit muistaen normaalin kauppakäynnin yhteydessä – eikä lähteä hakemaan ”palkkaa” anteliailta sediltä, tädeiltä, papoilta ja mummuilta.

– Tilanne on nyt valitettavasti tämä ja siihen on sopeuduttava. Ohje on, ettei vierailtaisi toisten luona ja sitä tulee noudattaa, kertoo infektioylilääkäri Esa Rintala Turun yliopistollisesta sairaalasta.

Rintala muistuttaa, että virpomisen lisäksi korona iskee pääsiäispäivällisiin ja jumalanpalveluksiin. Kirkolliset menot tulee hoitaa verkossa ja päivällinen rajoittaa vain lähimpään perhepiiriin.

Pajunkissavitsoja ei ole kuitenkaan pakko jättää luontoon, vaan askarrella saa halutessaan. Vitsanhakureissulla tulee luonnollisesti pitää turvavälit, mutta muutoin ulkoilu ja reippailu on kannatettavaa.

– Reippailu tekee hyvää myös iäkkäämmille.

Rintala muistuttaa, että samassa perhepiirissä olevat voi tietysti virpoa, jos niin haluaa

Kun huoltajiensa tai huoltajansa kanssa on muutoinkin tekemisissä joka päivä, ei virpomisesta ole mitään haittaa.

Miten teidän perheessänne aiotaan viettää palmusunnuntaita? Kerro siitä alla olevassa kommenttikentässä!

Taudit eivät pääse leviämään tavallista tehokkaammin.

– Se on ihan sallittua.

Sen sijaan iäkkäät isovanhemmat ja sukulaiset tulee jättää suosiolla väliin. Moni isovanhempi voi kuulua iältään riskiryhmään, joten mummot ja ukit tulee virpoa videopuhelun välityksellä. Tai jos isovanhempi ei taida videopuhelua, normaali puhelu on oikein hyvä vaihtoehto, Rintala toteaa.

Hän muistuttaakin, että yhteydessä kannattaa olla aina omiin isovanhempiinsa. Sosiaalista puolta tulee vaalia tilanteessa, jossa kahvittelemaan ei pääse.

– Kannattaa soitella vaikka päivittäin muutenkin.

Samalla voi tarkistaa, noudatetaanko ohjeita ja onko ikäihmisellä kaikki, mitä hän tarvitsee.

Pääsiäistä ei kaikesta huolimatta kannata perua, Rintala sanoo.

Hänellä onkin yksi neuvo pääsiäistä viettäville.

– Nyt kekseliäisyys kehiin ja yritetään välttää turhia ihmiskontakteja!