Koronavirus iski vanhainkoteihin Suomessa – tätä tapahtui virustilanteessa perjantaina

Helsinkiläisissä ja Pohjois-Savossa sijaitsevassa hoivakodissa on havaittu koronavirustartuntoja.

Helsingin kaupungin seniorikeskusten asukkailla ja henkilökunnalla on todettu koronavirustartuntoja. Palvelualuejohtaja Arja Peiposen mukaan kyse on kuitenkin toistaiseksi ainoastaan yksittäisistä tartuntatapauksista.

– Laajasta alueesta ei ole kysymys, vaan muutamassa seniorikeskuksessa on löydetty koronapositiivinen asukas, ja joitakin henkilökuntaan kuuluvia on saanut tartunnan. He ovat kaikki nyt karanteenissa. Toistaiseksi toimenpiteeksi on riittänyt sairastuneiden työntekijöiden lähtö karanteeniin ja tartunnan saaneen asukkaan eristäminen yhden hengen huoneeseen, Peiponen kertoi.

Peiponen ei halua kertoa, missä Helsingin seniorikeskuksissa tartuntoja on todettu. Myöskään tartuntojen alkuperästä ei ole vielä tietoa.

Helsingin seniorikeskusten koronavirustartunnoista uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Seniorikodeissa Helsingissä ja Pohjois-Savossa on todettu koronavirustartuntoja.

Myös Pohjois-Savossa sijaitsevassa vanhusten hoivakodissa on todettu useita vahvistettuja koronavirustartuntoja. Hoivakodin hyvin iäkkäistä asukkaista kolme on menehtynyt koronavirukseen.

Tartuntoja on todettu sekä hoivakodin asukkailla että henkilökunnalla.

1 615 tartuntaa, 20 kuollut, suomalaisten oiredata julki

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisi perjantaina iltapäivällä uudet koronatiedot. Suomessa oli vahvistettuja tartuntoja iltapäivään mennessä 1 615, ja virukseen oli menehtynyt 20 henkeä.

THL:n mukaan perjantaina iltapäivällä 72 potilasta oli teho- ja 108 potilasta osastohoidossa.

Helsingin Sanomien ja Futuricen yhdessä kehittämän Oiretutka-kyselyn perusteella yli 100 000 suomalaisen oiredata on saatu julki.

Jättimäisen kyselyn mukaan sellaiset ihmiset, joilla on joitakin koronaan viittaavia oireita, asuvat useimmiten Etelä-Suomessa. Erityisesti Uusimaa nousee vastauksissa.

Uudenmaan kunnissa on selvästi enemmän yskintää, kuumetta ja nuhaa kuin muualla Suomessa.

Suomi tilasi 11 lentokoneellista suojavarusteita Kiinasta

Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema kertoo, että Suomeen on tilattu 11 lentokoneellista koronaviruksen vastaisia suojavarusteita Kiinasta. Ensimmäinen lento saapuisi Suomeen tämän hetkisen tiedon mukaan maanantaina.

Louneman mukaan Suomeen saapuva todellinen määrä voi vielä muuttua, sillä tilaukset ovat niin sanotusti ”vetämässä”.

Pula muun muassa suojakäsineistä ja hengityssuojaimista on aiheuttanut rajun hintojen nousun.

Lounema ei suostu kertomaan tarkkoja summia.

– Se, että jossain joudutaan maksamaan 15-kertaisia hintoja, kuulostaa uskottavalta. Hinnat vaihtelevat mutta ovat osin moninkertaisia normaaliin nähden.

– Nyt joudutaan maksamaan se, mitä joudutaan maksamaan. Tilanne on se, että ei voida rahan kanssa nuukailla.

Huippukokki: Jopa yli puolet ravintoloista kaatuu

Eduskunta hyväksyi torstai-iltana asetuksen, jonka mukaan ravintolat on pidettävä kiinni perjantaista puolesta yöstä 31. toukokuuta saakka. Ravintolat saavat kuitenkin myydä ruoka-annoksia asiakkaille mukaan tai kuljettaa niitä asiakkaille.

Henri Alén pitää ravintoloiden konkurssiaaltoa todennäköisenä.

Huippukokin ja ravintoloitsijan Henri Alénin mukaan on kuitenkin mahdotonta vielä sanoa, miten hyvin take away -toiminta kattaa tappioita, joita syntyy, kun ravintolat ovat kiinni.

Alén arvioi, että alalta poistuu jopa 50–60 prosenttia ravintoloista ja vain ketterimmät pärjäävät.

Aalto-yliopiston selvityksen perusteella jopa puolet ravintola- ja majoitusalan yrityksistä on suurissa maksuvaikeuksissa jo kuukauden päästä. Kolmen kuukauden jälkeen suurissa maksuvaikeuksissa on 70–80 prosenttia yrityksistä.

Mäkihyppymaajoukkueen entinen lääkäri Juha Venäläinen menehtyi koronavirukseen.

Mäkihyppymaajoukkueen pitkäaikainen lääkäri kuoli virukseen

Liikuntalääketieteen ja yleislääketieteen erikoislääkäri Juha M. Venäläinen on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen, kertoo Savon Sanomat.

Hän oli kuollessaan 64-vuotias.

Savon Sanomat kertoo, että Venäläinen palasi lomamatkaltaan Pohjois-Italiasta maaliskuun alussa. Hän oli tehohoidossa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa, mutta tauti vei kuopiolaisen voimat maanantaina.

Koronaviruspotilaita väliaikaisessa sairaalassa Madridissa perjantaina.

Espanjassa ja USA:ssa synkkää

Espanjassa on rekisteröity viime vuorokauden kuluessa 932 uutta koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa, kertoo maan terveysministeriö. Määrä oli vain hieman alhaisempi kuin torstaina kirjattu 950 kuolemantapausta.

Yhteensä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on nyt menehtynyt Espanjassa jo lähes 11 000 ihmistä.

Vahvistettujen koronavirustartuntojen määrä nousi Espanjassa vajaaseen 118 000:een.

New Yorkin osavaltio Yhdysvalloissa julkaisi uudet mustat koronaluvut perjantaina. Osavaltiossa koronavirukseen tarttuneiden lukumäärä ylitti 100 000:n rajan, lukema vahvistetuista tartunnoista oli perjantaiaamuna paikallista aikaa 102 863. Uusia tartuntoja todettiin vuorokauden aikana lähes 10 500.

Virukseen kuolleiden määrä nousi osavaltion alueella 2 935:een. Vuorokaudessa osavaltion alueella virukseen menehtyi 562 henkeä.

Kuolleiden määrä on kolmen viime vuorokauden aikana lähes kaksinkertaistunut.

Synkistä luvuista kertoi sanomalehti New York Times verkkosivuillaan.