Helsingin vanhustenhuollossa todetut koronatartunnat huolestuttavat – ”Kyse ei vielä laajasta epidemiasta”

Muutamilla Helsingin kaupungin seniorikeskusten asukkailla ja henkilökunnalla on todettu koronavirustartuntoja. He ovat kaikki nyt karanteenissa.

Palvelualuejohtaja Arja Peiponen kertoo, että kysymys on toistaiseksi yksittäisistä tartunnoista.

Helsingin kaupungin seniorikeskusten asukkailla ja henkilökunnalla on todettu koronavirustartuntoja. Palvelualuejohtaja Arja Peiposen mukaan kyse on kuitenkin toistaiseksi ainoastaan yksittäisistä tartuntatapauksista.

– Laajasta alueesta ei ole kysymys, vaan muutamassa seniorikeskuksessa on löydetty koronapositiivinen asukas ja joitakin henkilökuntaan kuuluvia on saanut tartunnan. He ovat kaikki nyt karanteenissa. Toistaiseksi toimenpiteeksi on riittänyt sairastuneiden työntekijöiden lähtö karanteeniin ja tartunnan saaneen asukkaan eristäminen yhden hengen huoneeseen, Peiponen kertoi.

Peiponen ei halua kertoa tarkemmin, missä Helsingin seniorikeskuksissa tartuntoja on todettu. Myöskään tartuntojen alkuperästä ei ole vielä tietoa.

– Tartuntaketjuja yritetään yhä jäljittää Helsingissä, mutta vielä ei ole tiedossa, mistä tartunnat ovat tulleet. Koska myös oireeton henkilö voi tartuttaa muita, tartunnan alkuperää voi olla mahdotonta saada selville, Peiponen muistutti.

Seniorikeskuksen asukkaiden turvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Täydellinen suojautuminen on kuitenkin käytännössä mahdotonta.

– Meillä on koko ajan ollut varotoimenpiteitä, joita noudatetaan jo silloin, kun asukkailla tai henkilökunnalla on flunssaoireita. Henkilökunta ei saa tulla töihin edes flunssassa ja asukas pyritään eristämään välittömästi, jos hänellä on tartuntaa viittaavia oireita, Peiponen sanoi.

– Myös testejä on tehty koko ajan entistä herkemmin, kuten hallitus on antanut terveydenhuollon henkilökuntaa koskevan ohjeistuksen. On tärkeää tietää, onko sairaudessa kysymys koronatartunnasta, koska se vaikuttaa luonnollisesti myöhempiin toimenpiteisiin.

Perjantaina tuli tietoon koronavirustartuntoja myös yksityisissä vanhustenhoitolaitoksissa sekä Ylä-Savon sotealueella.

Helsingin kaupunki kertoi jo torstaina julkaistussa tiedotteessaan, että Helsingin sosiaali- ja terveystoimen työntekijöiden joukossa tartunnan saaneita oli ollut eiliseen mennessä yhteensä 17. Seniorikeskuksissa todetuista tartunnoista huolimatta henkilökunnasta ei Peiposen mukaan vielä ole pulaa.

– Tartunnat eivät onneksi vielä ole vaikuttaneet henkilökunnan riittävyyteen, vaan olemme pystyneet siirtämään tarvittaessa muista yksiköistä työvoimaa tueksi. Vielä ei ole kyse laajasta epidemiasta.

– Terveydenhoidon henkilökuntahan on velvoitettu tulemaan tarvittaessa töihin muista tehtävistä ja keskeyttämään jopa lomansa. Tähän ei onneksi vielä ole tarvinnut mennä, mutta tilanne elää koko ajan. Sen mukaan tässä on elettävä.

Mitään erityistoimenpiteitä ei Peiposen mukaan Helsingin seniorikeskusten tartuntojen johdosta pysty tekemään. Terveydenhoidon henkilökunnalla on ohjeistus, miten tilanteeseen on varauduttava ja todettujen tartuntatapausten kanssa edettävä.

– Ei tilanteeseen oikein muuten pysty varautumaan kuin entistä huolellisemmalla käsihygienialla ja olemalla tarkkana eristämisen ja henkilökunnan suojautumisen suhteen. Vierailukieltohan on ollut voimassa jo toista viikkoa, Peiponen sanoi.

– Ohjeistus päivittyy joka päivä ja olemme olleet hereillä henkilöstön suojelemisen ja eristämisen suhteen. Meillä kokoontuu päivittäin sosiaali- ja terveydenhuollossa pandemia-ryhmä, joka koordinoi tilannetta ja käy läpi myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistusta.

Etelä-Euroopassa koronavirus on iskenyt tuhoisasti vanhainkoteihin esimerkiksi Madridissa. Vaikka Helsingin seniorikeskusten tartunnoissa on kyse toistaiseksi yksittäistapauksista, Peiposen mukaan asiaan on suhtauduttava äärimmäisen vakavasti. Vanhainkodeissa on valitettavasti varauduttava myös uusiin koronatartuntoihin.

– Yritämme ehkäistä viimeiseen asti, etteivät tartunnat pääsisi leviämään Suomen vanhainkodeissa samanlaisiin mittasuhteisiin. Onneksi Suomessa on lähdetty eristämistoimenpiteisiin suhteellisen aikaisin. Toivotaan, ettei tilanne kovin paljon tästä pahenisi.

