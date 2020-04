Jyrki Lehtolan kolumni: Sanna Marin – Likka, jota tarttee vielä kouluttaa

Ei se tunnu kivalta, mutta miehenä osaan erottaa tunteet faktoista ja fakta on se, että nyt oltais kipeästi kaivattu presidentin ja muiden aikuisten kokemusta, kirjoittaa Jyrki Lehtola kolumnissaan.

Viimeaikasia tapahtumia kun on fundeerannut, on mieleen tullut, mitä meikää fiksummat miehet on aikoinaan sanoneet.

Voltaare sano, että ne kekkä osaa, tekee ja ne kekkä ei osaa, perustaa likkahallituksen.

Churhchill sano, että kun kattoo kaivon pohjaan, voi perse, siellä on taas joku leidi kirkumassa, että auta mut mies ylös, tipuin tänne, kun oon nainen ja keskityin meikkaamiseen.

Martti Luther King sano, että tää on pieni askel mulle, mutta jos olisin likka, sille tää olis jättiaskel.

Historiakin sen jo todistaa, kuinka jo keskiajalla tiedettiin, ettei likkahallituksesta tuu mitään.

Me eletään vakavia aikoja. Samassa liemessä ollaan kuulkaa kaikki, ja mitä liemeen tulee, niin sen parempi, mitä enemmän mieskokkeja sitä tuijottaa itteensä tyytyväisinä ja sitten mammat tiskaa astiat.

Älkää käsittäkö väärin. En oo sovinisti. En todellakaan. Onhan se kiva välillä kattella, kun lavalla on timmejä daameja eikä rumia miehiä (en oo homo). Ja hyvin tää hallitus on asiansa hoitanut, hienosti seisoo likat rivissä lukemassa miesten kirjottamia tiedotteita.

” Ei kelvannut apu Mansesterin likalle.

Nyt on kuitenkin hätätila eikä tässä todellakaan tartteta, että joku kärsii niin pahasti naistenvaivoista, että kieltäytyy miehen avusta, kun mies hyvää hyvyyttään sitä tarjoaa.

Tää tyttöhallitus on tehnyt nimittäin pelkkiä virheitä, jotka oon ite todistanut:

Tulin Suomeen Pattayalta maaliskuun alussa ja heti kentällä olin raivoissani. Missä oli Sanna Marin ja muut daamit, viekää mut eristykseen. Ei näkynyt pääministeriä missään sanomassa, että älä mee taksilla Populukseen laulamaan, että on ikävä toisen luo plus mulla on saatanasti tuliaisviinoja.

Ja siks kello viis aamulla meikälle kävi niin kuin Niinistölle. Torjuttiin, vaikka kaikkien parasta aattelin.

Ite satun tietämään jotain torjunnasta ja siitä, kun tyttöset antaa hengistä keskisormea. Ei se tunnu kivalta, mutta miehenä osaan erottaa tunteet faktoista ja fakta on se, että nyt oltais kipeästi kaivattu presidentin ja muiden aikuisten kokemusta.

Ei kelvannut apu Mansesterin likalle. Nakkeli vaan puuteroitua nenäänsä ja meni kattelemaan omia kuviaan ulkomaalaismammojen lehdestä, vaikka sen oma isänmaa on hädässä.

Ei tää ketään yllättänyt. Tommosia lapset on. Lähinnä ittestään kiinnostuneita, ja jos on tyttölapsi, ongelma on kaksinkertainen.

Onneks joku mies piti sitten tyttöselle kunnon isällisen puhuttelun niin, että likka viimein ymmärsi matkia parempiaan ja perusti oman asiantuntijaelimensä.

Siihen elimeen kuuluu neljä kokenutta isäntää eli se on niinku nyrkki ilman turhaa pikkusormee ja oon varma, että kun äsken Alkossa aivastin, kukaan ei sairastunut, kun meillä on nyt tää uus poliittinen kulttuuri.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.