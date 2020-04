Suomessa yksi uusi koronauhri – nuorin kuolleista 56-vuotias, vanhin 101

THL päivitti tuoreet koronatiedot sivuilleen.

20 ihmistä on kuollut koronavirukseen, kertoo THL.

THL julkisti tuoreet luvut kotisivuillaan. Varmistettuja tartuntoja on tällä hetkellä Suomessa 1615 kappaletta. Määrä on noussut 97 tartunnalla eilisestä.

Ikä on tiedossa 16 kuolleen osalta. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta. Nuorin heistä oli kuollessaan 56-vuotias, ja vanhin 101-vuotias.

Kuolleista 13 on HYKS:in eritysvastuualueelta, 5 KYS:in, 1 OYS:in ja 1 TAYS:in erityisvastuualueelta. Turun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella ei ole yhtään koronaviruksen uhria.

THL:n mukaan Suomessa on nyt 72 potilasta tehohoidossa ja 108 potilasta osastohoidossa.

Koronanäytteitä on testattu tähän mennessä noin 26 500 kappaletta. Määrä on noussut noin tuhannellasadalla torstaista. THL:n mukaan kapasiteetti mahdollistaisi noin 2500 päivittäisen testin tekemisen.

Suurin osa Suomessa todetuista koronavirustartunnoista on ollut lieviä ja sairaalahoidosta on toipunut ja kotiutunut useita henkilöitä.

Riski tartunnan saamiselle on kuitenkin kohonnut koko maassa ja Suomessa varaudutaan laajempaan epidemiaan.

Epidemia etenee eri tahdissa eri puolilla maata. Tartuntoja on todettu jokaisessa maakunnassa.

Tautitapauksia on selvästi eniten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, missä niitä on havaittu 1 015. Esimerkiksi Pirkanmaalla on havaittu 111 tartuntaa ja Varsinais-Suomessa 80 tartuntaa.

Uudellamaalla tautitapausten määrä nousi torstaista 55:llä.

Vähiten tautitapauksia on Itä-Savossa, missä niitä on havaittu kolme.

Tautitapauksia on eniten 50–59-vuotiaiden ikäryhmässä. Sairastuneista noin 51 prosenttia on miehiä ja 49 prosenttia naisia.