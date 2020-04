Jos vasta-ainetestejä tehtäisiin tarpeeksi, saataisiin osviittaa, koska rajoitustoimet voidaan lopettaa, kirjoittaa Ilta-Sanomien Plus-liitteen tuottaja Riika Kuuskoski.

Kaverini leimasi minut jo natsiksi, joka on valmis uhraamaan mummot, kun puhuin laumasuojasta. Niin huonon maineen Boris Johnsonin ensivaiheen koronapolitiikka ehti sanalle saada – ennen kuin Britanniakin alkoi hidastaa taudin leviämistä ja Johnson itsekin sairastui.

Myös presidentti Sauli Niinistö mutristeli sanalle IS:n haastattelussa viime viikolla. Lauma ei hänestä ”oikein sovi ihmisestä puhuttaessa”. Hän puhuisi mieluummin joukkoimmuniteetista.

Laumasuoja on kuitenkin lääketieteen termi, joka löytyy mm. Duodecimin sanastosta: väestön immuniteetti, joka estäessään tartuntataudin leviämistä voi suojata rokottamattomankin yksilön.

Virus lakkaa leviämästä väestössä, kun kyllin suuri joukko on tullut immuuniksi sille. Jos ja kun rokotetta ei ole, vasta-aineet, siis immuniteetin, saa sairastamalla.

” Koska voimme avata koulut? Koska saa mennä ravintolaan? Koska saa käyskennellä ostoksilla?

Tällä viikolla on vaadittu koronatestien moninkertaistamista Suomessa, ja hallitus on lisäystä lupaillut. Diagnostiikkatesteistä on apua sairaiden hoidossa ja tartuntaketjujen pysäytyksessä, mutta vasta-ainetestit auttavat määrittelemään, koska rajoituksia voidaan purkaa ja yhteiskunta avata taas.

Korona on siitäkin pirullinen, että osa ihmisistä sairastaa sen oireettomana – eli ei tiedetä, moniko sen on saanut. Yksi arvio on, että 40–50 prosenttia tapauksista jäisi huomaamatta. Emmekä tiedä, kuinka monen prosentin pitää sairastaa, että koronaa vastaan muodostuu laumasuoja. Tuhkarokko vaatii yli 95 prosenttia, mutta on arvioitu, että 60:kin voisi riittää. Arvostetun Imperial Collegen tutkijat ovat viitanneet 80 prosenttiin.

Mehiläisen drive-in-testausasema Espoossa 18. maaliskuuta 2020.

Rajoittamistoimet ovat alkaneet purra, tartunnan tahti on Suomessa hidastunut. THL:n ylilääkäri Tuija Leino uskoi Iltalehdessä uusiutumisluvun olevan nyt jo noin yksi tai jopa alle.

Ruotsissa uutisoitiin, että teho-osastopaikat loppuvat viikon päästä, ja Sosiaalihallitus antoi ohjeet hoidon priorisointiin.

Tämä on se kauhukuva, jonka vuoksi Suomen koulut, kapakat ja Uudenmaan rajat suljettiin. Me olemme onnistuneet hidastamaan epidemian villiintymistä, mutta samalla olemme pidentäneet sitä – voi hyvinkin kestää neljä kuukautta, ennen kuin virus asettuu.

Jos tartuttavuus luku on alle yhden, laumasuoja ei kasva.

” Epidemian on arvioitu maksavan reippaasti yli sata miljoonaa päivässä.

Koska sitten voimme avata koulut? Koska saa mennä ravintolaan? Koska saa käyskennellä ostoksilla? Mennä työpaikalle töihin? Uskaltaa ottaa asuntolainan?

Maan taloudelle tämä on tuhannen taalan kysymys, ja Elinkeinoelämän valtuuskunnan johtaja Emilia Kullas jo uskaltautuikin luotisateeseen vaatimaan rajoitusten purkua Helsingin Sanomien yleisönosastolla. Tanskassa sitä harkitaan jo.

Koronaepidemian on arvioitu maksavan yhteiskunnalle reippaasti yli sata miljoonaa päivässä, talouden supistumisen kautta.

Uusimaa on suljettu. Autot jonottivat maanantaina tarkastuspisteelle Uudenmaan rajalla Hyvinkäällä.

Ja talous olemme me, ei vain Etelärannan porhot. Joka viides työnantaja pelkää konkurssia, lomautuksia oli tehty 37 prosentissa ja irtisanomisia 5 prosentissa yrityksistä, kertoo EK.

Työttömyyskassat eivät pysty käsittelemään korvaushakemuksia ajoissa. Liian harvalla on puskureita, osa ei edes kuulu työttömyyskassoihin. Epidemia lisää eriarvoisuutta. Syrjäytyneiden palveluita suljetaan.

Vieläkin köyhyydessä elää joukko suomalaisia, jotka 90-luvun lama heitti syrjään. Kuinka monta yrittäjää päätyi itsemurhaan konkurssin takia, sitä ei vieläkään tiedetä.

Ja tässä tilanteessa arvoon arvaamattomaan nousevat vasta-ainetestit.

Jos väestöä aletaan testata laajamittaisesti vasta-ainetesteillä, saadaan selville, missä mennään. Jos jo vaikka 40 prosenttia väestöstä olisikin sairastanut koronan perusflunssan piikkiin menneenä kurkkukipuna tai tyystin ilman oireita, koko Suomen kotiaresti asettuu ihan eri mittakaavaan.

THL puhui tällä viikolla tuhannen ihmisen satunnaistestaamisesta. Se ei riitä, mutta voisi antaa suuntaa.

Diagnostiikkatestin kuluttajahinta on noin 200 euroa, mutta vasta-ainetestaus voisi olla luokkaa 25–50 euroa, arvelee asiantuntija.

Yksi ongelma on testien saatavuus.

Kiina on vetänyt hanat kiinni testien samoin kuin muidenkin tarvikkeiden viennille, kaiketikin loukkaannuttuaan, kun Espanjassa kritisoitiin joidenkin kiinalaistestien laatua. 20 prosenttia vääriä positiivisia tuloksia olisi ollut asiantuntijoiden mukaan hyväksyttävissä, positiiviset kun varmistetaan aina muutenkin. Nyt valmistajien pitää kuitenkin käydä ensin läpi Kiinassa tiukka syyni. Kapasiteetti sinänsä on valtaisa: yksikin valmistaja voi tuottaa puoli miljoonaa testiä viikossa.

Maahantuoja uskoo silti saavansa uusia testejä muista lähteistä Suomeen lähiviikkoina, kunhan testi saadaan sertifioiduksi.

Hollannissa viranomaiset panivat polvilleen diagnostiikkajätti Rochen, jolla oli monopoli testeissä tarvittavaan puskuriliuokseen mutta joka ei pystynyt toimittamaan sitä tarpeeksi. Viranomaispäätöksellä resepti piti paljastaa eli valmistuspatentti murrettiin, jolloin muutkin voivat tuottaa sitä testitarpeen kattamiseen.

Testauksen rakentaminen on monimutkainen koneisto. Asiantuntijoiden mukaan siihen pitäisi panostaa seuraavan aallon varalta – jos nyt Suomi uskalletaankin avata, epidemia voi tulla takaisin, jos se kirottu laumasuoja ei olekaan riittävä.

Jos testauskapasiteetti on silloin riittävä ja epäillyt ja heidän lähipiirinsä voidaan heti testata, voidaan tartuntaketjut katkaista.

Ja jos osaaminen on valmiina, testiä voidaan nopeasti muokata, jos tulee uusi, samantapainen virus.

Sars, koronavirus sekin ja uuden koronan serkuksi mainittu, ei rantautunut Suomeen epidemiaksi 2003, mutta maailmalla se ehti tappaa 3000 ihmistä. Rokotteen kehittäminen oli jo pitkällä, mutta kun virus yhtäkkiä katosi, työ lopetettiin.

Se saattoi olla kallis ratkaisu, sillä jos meillä olisi nyt rokote sarsiin, sen pohjalta olisi voitu saada nopeasti rokote koronaankin.Riika Kuuskoski