Toimitusjohtaja Tomi Louneman mukaan hengityssuojaimet on säilytetty ohjeiden mukaisesti ja yltävät yhä WHO:n suosituksiin.

Suomi käyttää vuonna 2009 pandemian varalle hankittuja ja sittemmin varmuusvarastossa lojuneita hengityssuojaimia, jotka ovat päiväykseltään vanhentuneita.

Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema kuitenkin korostaa, että hengityssuojaimet on tarkastettu ja todettu toimiviksi.

Niitä käytetään poikkeusoloissa, jotta kyetään pelaamaan lisäaikaa uusien varustehankintojen hankkimisille.

– Uusia hankintatilauksia tekevät Huoltovarmuuskeskuksen lisäksi sairaanhoitopiirien erityisvastuualueiden logistiikkayksiköt. Lisäksi jo olemassa olevien hankintakanavien rinnalle etsitään jatkuvasti uusia mahdollisuuksia. Varmuusvarastossa olleilla tuotteilla ostetaan aikaa, jotta uusia hankintoja saadaan tehtyä, toteaa Lounema.

Sosiaali- ja terveysministeriön tukipyyntöjen perusteella Huoltovarmuuskeskus hankkii markkinoilta lisää suojaimia, koska mikään varmuusvarasto ei yksin pysty vastaamaan nyt meneillään olevan pandemian tarpeisiin.

Toimituksia saapuu Louneman mukaan Suomeen jo tulevana viikonloppuna. Niitä on tulossa lisää viikoittain huhti–toukokuun aikana.

Huoltovarmuuskeskuksen johtaja Tomi Lounema hallituksen koronatilannekatsauksessa Helsingissä 27. maaliskuuta 2020.

Tällä hetkellä varmuusvarastosta jaettavat hengityssuojaimet ovat siis pakkausmerkinnöiltään vanhentuneita, mutta VTT:n helmikuussa testaamia ja toimivaksi osoitettuja.

Testeissä hengityssuojaimien osoitettiin täyttävän vähintään P2-suojatason, mikä siis tarkoittaa, että ne täyttävät WHO:n suositukset.

Lounema kertoo, ettei hengityssuojaimien osalta ollut tarkoitus pitää valtion varmuusvarastoa, mutta vuonna 2009 pandemian varalle hankittuja hengityssuojaimia ei koskaan kierrätetty eikä tuhottu.

Niinpä ne saivat uuden elämän koronaviruksen vastaisessa taistelussa.

Kaikkien vuosien ajan hengityssuojaimet on säilytetty valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.

– Suojaimet on säilytetty alkuperäisissä tehdaspakkauksissa tasalämpöisessä huoneenlämmössä, kosteudelta suojassa sekä valottomassa tilassa. Suojaimet ovat tehtaan alkuperäisissä pakkauksissa ja tuotteet on pakattu kartonkeihin. Kartongit ovat olleet kauttaaltaan muovitetuilla lavoilla. Nauhalliset tuotteet säilyttävät käyttöikänsä paremmin kuin kumia sisältävät materiaalit, ja tarvittaessa kumiosa on vaihdettavissa, kertoo Lounema.