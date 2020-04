Koronaepidemia on tehnyt suomalaisten ruokaostoksista harkitumpia. Näin voisi päätellä ihmisten kommenteista K-Citymarket Eastonissa.

Kello lähenee viittä illalla. K-Citymarket Eastonin käytävillä Helsingin Itäkeskuksessa on väljää. Ruuhka-ajan rauha ja hengityssuojaimet paljastavat, että elämme poikkeuksellisia aikoja. Hallitus suosittelee välttämään tarpeetonta oleskelua julkisilla paikoilla, mutta kaupassa on käytävä.

– Yritämme ostaa mahdollisimman paljon kerralla. Meillä on seitsenhenkinen perhe, joten ikävä kyllä joudumme paljon käymään kaupassa. Pakkaset on ostettu täyteen siltä varalta, että jos me vanhemmat sairastutaan, lapset eivät jää ilman ruokaa, Säde Hovisilta-Jähi kertoo.

Säde Hovisilta-Jähi käy kaupassa noin kolmisen kertaa viikossa, koska yksivuotiaat kaksoset kuluttavat paljon maitoa.

Perheenäiti on tullut ostoksille tyttärensä kanssa. Kotona odottaa mies ja muu lapsikatras. Yksivuotiaiden kaksosten vuoksi maitoa täytyy käydä ostamassa noin kolme kertaa viikossa.

– Pyrimme välttämään sitä, että lähtisimme kauppaan koko porukalla. Joko kaupassa käyn minä tai sitten mies.

Milla Partio ja Säde Hovisilta-Jähi laskeskelevat, että seitsemänhenkisen perheen ruokaostoksiin kuluu noin pari–kolmesataa viikossa.

Vaikka kaupassa täytyy käydä usein, Hovisilta-Jähin mielestä se on toisaalta mukavaa, koska samalla pääsee hetkeksi ihmisten ilmoille.

– Totta kai ulkoilen kaksosten kanssa.

Perheenäiti on huomannut, että parhaiten ruokaostoksissa säästää, kun suunnittelee ruokalistat ja ostokset valmiiksi. Hänellä on tapana tehdä isoja annoksia ruokaa kerralla, esimerkiksi erilaisia keittoja ja patoja.

– Silloin tulee kallis ruokakauppalasku, jos ei ole suunnitellut mitenkään. Silloin voi tulla heräteostoksia.

Veera Sillanpää on päässyt pitkästä aikaa kauppaan, koska on parantunut oltuaan toipilaana kotona. Sillanpää on huomannut, että koronavirusepidemian aikaan säästöä tulee kuin itsestään, kun kaupassa käy mahdollisimman harvoin ja ruokaa tekee paljon itse kotona.

– Siinä säästää, kun pitää miettiä, että mitä ostaa kerralla. Ei tule turhia ostoksia. Pyrin itse tekemään ruokia, joista riittää pidemmäksi aikaa. Pakastimesta voi tyhjentää niitä aineksia, mitä sinne on kertynyt. Sillä saa jo aika hyvin säästettyä, Sillanpää pohtii.

Ystävät toivat ostokset kotiovelle, kun Veera Sillanpää oli sairaana kotona. Nyt Sillanpää on toipunut ja voi käydä kaupassa itse.

Sillanpää etsi kauppareissulla käsidesiä, jota hän olisi halunnut ostaa sekä itselleen että naapurissa asuville vanhemmilleen.

– Sitä eikä kertakäyttöisiä käsipapereita ei löytynyt. Muuten löytyi kaikkea, mitä itse tarvitsen, Sillanpää kertoo.

Eläkeläinen Lauri Saxell on varustautunut kauppareissulle hengityssuojaimella. Hänen mielestään poikkeusolot näkyvät kaupassa niin, että asiakkaita on tavallista vähemmän.

– Kaupoissa väki on vähentynyt kovasti. Nyt ei tarvitse jonottaa niin paljon, Saxell miettii.

Eläkeläinen Lauri Saxell pyrkii käymään kaupassa tavallista harvemmin.

Saxell kertoo, että koronakriisi on vaikuttanut hänen omaan ostoskäyttäytymiseen vain sillä tavoin, että hän käy kaupassa tavallista harvemmin – noin pari kertaa viikossa.

– Nykyisin on vessapaperiakin. Aluksi vessapaperihyllyt olivat tyhjiä. Sitä löytyi pienemmistä kaupoista paremmin kuin isoista.

Vielä muutama viikko rajoitustoimenpiteiden alkamisen jälkeen kaupan hyllyillä on tyhjiä aukkoja makaronien ja vessapaperipakkausten kohdalla. Kaiken kaikkiaan tavaraa näkyy olevan riittämiin. Lopuksi viiden lapsen äiti haluaa antaa kanssakulkijoille valoisan viestin.

– Tsemppiä kaikille. Kyllä me selviämme tästä, Hovisilta-Jähi sanoo.

Seitsemänhenkisessä perheessä pyritään tekemään isoja satseja ruokaa kerralla.

Kimmo Lehtosaari kertoo, että perhe tekee nykyään ruokaostokset niin, että vain toinen vanhemmista menee kauppaan.