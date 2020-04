Anna Perhon kolumni: Vähemmän uljas uusi arki

Korona-arjessakaan kaikki ei ole aivan sitä, miltä ensikatsomalta näyttää, kirjoittaa kolumnisti Anna Perho.

Epidemiakriisi ja rajoitettu liikkuminen ovat muokanneet arkista ympäristöämme ennätysajassa. Tämä saa hätäisimmät vetämään napakoita johtopäätöksiä näiden räpiköintien isommasta merkityksestä. Mutta kaikki ei taaskaan ole aivan sitä, miltä ensikatsomalta näyttää.

Etäkokoukset:

Päätelmä Kommunikaatio tehostuu, turhat palaverit putoavat pois, ja fokus pysyy asiassa.

Totuus ”Noni, huomenta. Kiva että… hei mitäs tää nyt on? Voi vitsi, ei tää ollutkaan päällä. No niin, eli…hei Kirsi, laitatko sun mikin äänettömälle kun tää ääni kiertää tosi ikävästi. Hei sori kun mä näytän suohirviöltä, kun mä en oo pessy tukkaa kuuteen päivään. Ei oo aprillia! Tota noin, nyt siis meidän pitäisi katsoa…ok, Kari, nyt mä näen että sun lapsi työntää sukkapuikkoa töpseliin, odotellaan että Kari saa… Eli nää viime viikon luvut oli siis…hei sori, ruokalähetti tuli, meen avaa oven… Katri, ootko siellä, aha, sä pelaat Candy Crushia, hehe, mut keskitytäänkö nyt…”

Median kuluttaminen:

Päätelmä Tiedolle on nyt kysyntää. Uutis- ja ajankohtaisohjelmat elävät renessanssia, ja kirjallisuuden klassikot tuntuvat taas ajankohtaisilta. Hyvä tv-sisältö koukuttaa.

Totuus Twitter: ”Epidermia on trolli median sala liitto ja kapitalistien, koska saavat miljardeja käsi desistä. 1239 tykkäystä, Nimimerkki Örh_87 TV: Täysin moraalitonta edistää maskipulaa jakamalla niitä Masked Singer-kisaajille!!! Suoratoisto: ”Vitsi miten ihana unohtaa hetkeksi kaikki murheet ja katsoa tätä Tiger Kingia, jossa asehullu eläinrääkkääjä käyttää huumeita ja murhaa!”

Ruokatilaukset:

Päätelmä Ruuan verkkokauppa on helppo, turvallinen ja luotettava tapa ostaa ruokaa pandemian aikana.

Totuus ”Hei. Kiva että teit tilauksen. Epidemian vuoksi palvelussamme on nyt hieman ruuhkaa. Toimitamme tilaamasi tavarat sinulle 23.11.2020. Ikävä kyllä valikoimassamme saattaa ilmetä puutteita suuren kysynnän vuoksi. Siksi vaihdoimme kaurajuomasi tähän ydinlaskeuma-alueella tuotettuun häränlihaan, ja kirjolohen sukaatteihin. Hammastahnan korvasimme sisustustarralla, jossa lukee Life is Good. Kerrothan mitä mieltä olet palvelustamme!”

Politiikka:

Päätelmä Syvän kriisin keskellä laitetaan ideologiset erot sivuun, ja yhdessä me selviämme.

Totuus Nyrkki elikkästen koura elikkästen nippu nakkeja niin se on olemassa, tai ei ole, mutta kukaan ei ole kutsunut sitä kokoon, tai se olemme me kaikki, se on joka puolella, eikä missään, terveisin ”Sanna” ja ”Sauli.”

Liikunta:

Päätelmä Kun kuntosalit ja harrastukset on jouduttu sulkemaan, tilalle on tullut hauska kotijumppa.

Totuus Kyllä! Epidemiauutisten seuraaminen ja jatkuva yhdessäolo perheen kanssa kohottavat sykettä. Jalkalihakset saavat liikettä, kun käy rämppäämässä WLAN-modeemia 14 kertaa päivässä. Käsivarret hapottavat alituisten pesujen aiheuttamasta tärinästä. Entä olisitko aikaisemmin kyennyt kuvittelemaan, kuinka monessa asennossa ihminen voi istua? Valuminen onkin uusin hittitreeni – pitkäkestoinen, matalasykkeinen laji, joka sopii huonokuntoisemmillekin!

Kotoilu:

Päätelmä Konmaritus eli kodin tyhjentäminen turhasta tavarasta on hyvää vastapainoa etätyölle ja pitkitetylle sisällä oleskelulle.

Totuus ”Hei rakas, mä pakkasin jo sun tavarat näihin jätesäkkeihin. Niin saat ne kaikki heti mukaasi kun tää saadaan taas liikkua vapaasti. Koska ollaanhan me tosiaan samaa mieltä siitä, että sellainen kahdentoista vuoden tauko tekisi meidän suhteelle tämän karanteenin jälkeen hyvää.”

Kirjoittaja on toimittaja ja tuottaja.