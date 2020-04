Pieni mutta voimakas matalapaine puhkuu Etelä-Suomessa – puuskahuippu jo 34 m/s

Myrskytuuli on puhaltanut torstain ja perjantain välisenä yönä Etelä-Suomessa. Arkistokuva.

Myös perjantaista on tulossa tuulinen.

Pieni mutta voimakas matalapaineen alue on torstai-illan mittaan liikkunut Länsi-Suomesta kohti itää. Hieman ennen puoltayötä Suomen eteläosassa mitattiin useassa paikassa myrskylukemia.

Raaseporin Jussarössä mitattiin myöhään torstai-iltana 34 metriä sekunnissa tuivertavia puuskatuulia. Hangon Russarössä puhalsi enimmillään 33 metriä sekunnissa. Kirkkonummen Mäkiluodossa puuskatuuli kohosi 31 metriin sekunnissa. Myös Turun saaristossa puuskahuippu nousi yli 30 metriin sekunnissa.

Kovien tuulenpuuskien lisäksi myös keskituuli on käynyt monin paikoin myrskylukemissa. Myrskytuuli puhaltaa, kun kymmenen minuutin keskituuli on vähintään 21 metriä sekunnissa. Keskituuli on ollut alkuyöstä myrskylukemissa Hankoniemessä, Kirkkonummella, Märketillä ja Kökarissa.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eveliina Tuovinen kertoo, että maan keskiosiin on odotettavissa perjantaiaamuun mennessä jopa 10 senttiä lunta. Lumikertymien kasvaessa puita voi taipua sähkölinjojen päälle.

Myös perjantaista on tulossa tuulinen etenkin Uudellamaalla. Tuulet voimistuvat puolenpäivän tienoilla.

– Epäilen, ettei myrskylukemia tule, mutta joka tapauksessa perjantai on hyvin tuulinen. Jos ulos menee, edessä on puuskaista tuulta ja sadetta, Tuovinen kuvailee.

– Rakennustelineitä ja muuta tuuli voi paikoitellen kaataa.

Rannikkoalueilla tuulenpuuskat voivat perjantainakin kivuta yli 20 metriin sekunnissa sekä etelässä että lännessä. Perjantain tuulisin vyöhyke yltää Varsinais-Suomesta Kymenlaaksoon. Myös Satakunnan rannikkoalueella tuuli on voimakasta.