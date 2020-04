Virusopin professori Ilkka Julkusen mukaan Suomen ja Ruotsin erilaiset torjuntatoimet tekevät maiden tilanteen vertaamisen vaikeaksi.

Ruotsissa koronavirukseen kuolleiden määrä näyttää suorastaan räjähtäneen viime päivien aikana, ja pelkästään keskiviikkona sairauteen kerrottiin kuolleen 59 ihmistä. Kaikkiaan maassa on menehtynyt virukseen 282 ihmistä, ja määrä viimeisen neljän päivän aikana enemmän kuin kaksinkertaistunut.

Yllä olevalta videolta voit katsoa torstai-illan IS Uutiset. Lähetyksessä käytiin läpi Ruotsin ja Suomen koronakuolemien määrää ja sitä, millaisilla rajoituksilla maat ovat pandemiaan vastanneet.

Muihin Pohjoismaihin verrattuna Ruotsin kuolleisuusluvut ovat tällä hetkellä aivan omalla tasollaan. Kun Suomessa kuolemia on tähän mennessä ollut 3,4 ja Norjassa noin kahdeksan miljoonaa asukasta kohden, on sama luku Ruotsissa peräti 27,3.

Ruotsin kansanterveysvirasto Folkhälsomyndighetenin johtava epidemiologi Anders Tegnell selittää ruotsalaislehti Aftonbladetin haastattelussa korkeita kuolleisuuslukuja sillä, että Ruotsi yksinkertaisesti kulkee epidemiassa muiden maiden edellä. Tegnellin mukaan taudin etenemisessä esimerkiksi Suomi tulee yksinkertaisesti 1–2 viikkoa Ruotsia jäljessä.

Virusopin professori Ilkka Julkunen Turun yliopistosta ei pidä asiaa aivan näin yksinkertaisena. Hänen mukaansa Suomen ja Ruotsin tilanteita ei voi suoraan verrata toisiinsa.

– Minusta ei voi täysin verrata. Kuitenkin ne toimet joita Suomessa ja Ruotsissa on tehty ovat erilaisia. Suomessa voi parhaassa tapauksessa käydä niin että se epidemia jää pienemmäksi, ja tämä on tietysti kaikkien meidän toive. Olemme varsin aikaisessa vaiheessa sulkeneet monia yhteiskunnan toimintoja. Toivotaan että nämä toimet ovat auttaneet, Julkunen sanoo IS:n haastattelussa.

Ruotsissa vahvistettuja tartuntoja on lähes 5 000, jonka sisällä kuolleisuus on todella suuri, melkein 5 prosenttia. Myös tehohoitoa vaativia, vakavia tautitapauksia Ruotsissa on väkilukuun suhteutettuna kolminkertainen määrä Suomeen verrattuna.

Julkusen mukaan luvut kertovat siitä, että Ruotsissa toteamattomia koronatapauksia on Suomeen verrattuna paljon.

– Todennäköisesti Ruotsissa näitä tautitapauksia on valtavasti enemmän kuin nämä diagnostisoidut määrät. Kun tapauksia on paljon, keskittyy terveydenhuoltojärjestelmä vakavien tapauksien hoitoon, eikä lievempiä tapauksia diagnostisoida.

Todellisen kuolleisuuden kaikkien koronatartunnan saaneiden kesken Julkunen uskoo Ruotsissa olevan samaa luokkaa kuin muissakin maissa.

– Esimerkiksi Saksassa ja Etelä-Koreassa kuolleisuus vaihteli aluksi 0,1 ja 0,5 prosentin välillä. Oletettavasti todellinen kuolleisuus voi olla jotain tuolta väliltä. Korkeampi kuolleisuus tarkoittaa vain sitä, että kaikkia sairastuneita ei ehditä testaamaan.

Koronakuolemien määrän jyrkkä nousu Ruotsissa on saanut monet epäilemään maan tehneen virheitä koronakriisin hoidossa. Maa on esimerkiksi päättänyt pitää koulut edelleen toiminnassa ja on rajoittanut kansalaistensa liikkumista paljon vähemmän kuin useimmat muut maat.

Julkusen mukaan ei ole lainkaan selvää että Ruotsin valitsema linja olisi ollut virhe, johon olisi herätty nyt kuolemantapausten käännyttyä nousuun.

– Minun mielestäni ei voida sanoa että siellä olisi mokattu. Eri maat ovat ottaneet erilaisen strategian tähän riippuen siitä, mitä heidän valtionjohtajansa ovat päättäneet ja mitä tautitutkijat ovat esittäneet, hän sanoo.

Julkusen mukaan Ruotsissa on tehty tietoisia päätöksiä eikä mitenkään nukuttu.

– Nämä päätökset ovat selkeästi olleet ruotsalaisten pitkän harkinnan tuloksia. Tässä on vain erilaisia näkemyksiä siitä, mitkä ovat oikeita toimintatapoja, ja mitä niistä eri maat haluavat noudattaa, hän toteaa.

Myös Ruotsi on noudattanut sosiaalisen eristämisen taktiikkaa ja esimerkiksi kieltänyt isoja yleisötilaisuuksia ja kehottanut oirehtivia ihmisiä olemaan poissa töistä ja koulusta.

– Ymmärrän että lehdistö haluaa revitellä Ruotsin tehneen kamalia virheitä. Mutta kukaan ei tiedä, mikä tilanne olisi jos Ruotsi olisi päättänyt sulkea koulut. Se voisi ihan hyvin olla samanlainen, mutta se voisi olla myös parempi.

Eli ei voida sanoa että tautitapauksia olisi vähemmän jos Ruotsissa olisi toimittu samalla tavalla kuin Suomessa ja esimerkiksi Tukholma olisi eristetty?

– Voi olla että niitä olisi ollut vähemmän mutta tätä ei voida sanoa varmuudella. Esimerkiksi Italiassa ja Espanjassa on todella karseat luvut. Saksassa taas on alle tuhat kuollutta mutta siellä on valtava epidemia ja sielläkin on tehty äärimmäisen paljon toimenpiteitä joilla epidemian leviäminen on pyritty estämään, mutta se on levinnyt kuitenkin, Julkunen vastaa.

– On äärimmäisen vaikeaa ykskantaan sanoa, että jossain on tehty virhe tai että maa on toiminut tyhmästi. Jokaisessa maassa kaikki tekevät kuitenkin varmasti parhaansa. Joissakin tilanteissa epidemia leviää, tehdään mitä tahansa.

Suomi on Julkusen näkemyksen mukaan ottanut jo epidemian alkuvaiheessa käyttöön varsin järeät toimet. Koulut on suljettu, kokoontumisen kielletty ja Uudenmaan maakunta suljettu.

– On hyvin vaikeaa nähdä, mitä lisää Suomi voi vielä tehdä. Jos julistetaan ulkonaliikkumiskielto kuten jossain on puhuttu, niin herää kysymys, onko siitä enää mitään hyötyä tämän kaiken muun lisäksi? Julkunen pohtii.

Juttua muokattu 3.4. kello 6:48: päivitetty tietoja Ruotsissa sairastuneista ja kuolleista.