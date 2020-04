Etäopetus saattaa jatkua koko kevätkauden – suurin huolenaihe on oppilaan syrjäytyminen

Oppilaiden jaksamiseen on poikkeustilan pitkittyessä kiinnitettävä erityistä huomiota.

Koulut jatkavat näillä näkymin etäopetuksessa hallituksen linjauksen mukaisesti ainakin 13. toukokuuta asti. On kuitenkin täysin mahdollista, että etäopetus jatkuu koko kevätkauden loppuun asti, kuten opetusministeri Li Andersson kertoi tiedotustilaisuudessaan.

– Lähiopetukseen ei välttämättä voi palata enää koko kevätlukukauden aikana. Poikkeusjärjestelyistä huolimatta etäopetuksen jatkuminen on tärkeää, Andersson sanoi.

Etäopetus asettaa sekä opettajat että oppilaat täysin uuteen tilanteeseen. Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta oppilailla on samanlainen velvollisuus osallistua opetukseen kuin aikaisemminkin.

Suurin huolenaihe etäopetuksen pitkittyessä on oppilaiden jaksaminen. Syrjäytymisriski on normaalia suurempi, ja opettajien mahdollisuudet oppilaiden huomioimiseen rajallisemmat.

– Yhtäkään lasta ei saa jättää yksin. Ongelmatilanteiden tunnistaminen on tärkeää. Jos lapseen ei etäopetuksessa saada yhteyttä, se on sama asia, kuin hän ei tulisi kouluun, Andersson sanoi tiedotustilaisuudessaan.

Lempäässä sijaitsevan Hakkarin koulun rehtori Sanna Oikarinen kertoo, että koulussa on pyritty tiedostamaan juuri Anderssonin mainitsemat etätyöhön sisältyvät riskit.

– Etäopetuksessa opettaja ei pääse havainnoimaan yhtä hyvin oppilaan tilannetta. Luokassa on helppo nähdä, jos oppilas on esimerkiksi väsynyt, mutta etäyhteydessä opettaja ei ole jatkuvassa kuvayhteydessä oppilaan kanssa, Oikarinen muistuttaa.

– Poikkeustilanteen pitkittyessä oppilas saattaa väsyä enemmän kuin me opettajat tajuammekaan. Yritämme kuitenkin olla herkällä korvalla tilanteen tasalla.

Oikarisen mukaan opettajien suurin haaste on nimenomaan syrjäytymisen estäminen. Ensimmäisen kolmen viikon kokemusten perusteella tässä on hänen mukaan onnistuttu hyvin.

– Tärkeintä on se, että saamme kaikki oppilaat pidettyä veneessä mukana. Jos jotkut oppisisällöt jäävät hieman normaalia kapeammaksi, se pystytään kyllä korjaamaan myöhemmin. Meillä on erityisopettajien ja koulutyöohjaajien tuki on jatkunut sikäli samanlaisena kuin lähiopetuksessa, eli he ovat mukana niillä tunneilla kuin aikaisemmin, Oikarinen kertoo.

– Onhan ne pitkiä päiviä istua koko ajan ruudun ääressä, mutta olemme koko ajan pitäneet myös etäopetustunnit kasvotusten. Vaikka opettajat ovat joutuneet ottamaan haltuunsa erilaisia alustoja ja suunnittelemaan etäopetusmateriaalia, meillä siirtyminen etäopetukseen ei silti ole muuttanut periaatteessa mitään.

Poissaolojen Oikarinen ei ole huomannut lisääntyvän oleellisesti etäopetukseen siirtymisen jälkeen.

– Kun kaikki tunnit pidetään kuvaruudun välityksellä, pystymme kotrolloimaan, ketkä ovat oikeasti paikalla. Ne oppilaat, jotka ovat olleet poissa tähänkin asti, tekevät sitä edelleen. Heitä joudutaan hätyyttelemään samalla lailla puhelimella kuin aikaisemminkin.

Johtaja Kaisu Toivonen, Espoon opetustoimi.

Espoon opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen korostaa, että etäopetuksessa on tärkeää myös antaa oppilaalle riittävästi taukoja.

– Jos oppilas kokee huonoa oloa, hän voi esimerkiksi lähteä hetkeksi kävelemään. Olen aina kannattanut mahdollisimman monipuolista tekemistä. Koneella ääressä ei jaksa istua kuin muutaman tunnin kerrallaan, joten väliin on saatava muuta tekemistä, Toivonen sanoo.

– Meillä on ollut Espoossa viime syksystä lähtien myös tällainen Koukku-projekti, jonka tarkoituksena on vahvistaa oppilaiden hyvinvointia ja ehkäistä ennalta nuorten syrjäytymistä. Tätä voidaan tarvita myös syksyllä, vaikka toisaalta uskon oppilaiden palaavan pitkän poissaolon jälkeen poikkeustilan jälkeen ihan mielellään kouluun tapaamaan kavereita.

Toivosen etäopetus ei ole Espoossa lisännyt olennaisesti poissaoloja.

– Ainakaan toistaiseksi ei ole raportoitu, että poissaoloja olisi ollut normaalia enemmän. Opettajat ovat yhteydessä oppilaisiin Wilman kautta, jonka kautta oppilaat lasketaan.

Koulutusasiainpäälikkö Nina Lahtinen, OAJ.

Esimerkiksi Helsingissä rehtoreille on annettu ohjeistus, että jonkun koulun henkilökunnasta on oltava päivittäin yhteydessä oppilaisiin. Jos oppilasta ei tavoiteta, Opetusalan ammattijärjestön Nina Lahtisella on toimintaohjeet tilanteeseen.

– Ensin opettaja yrittää kaikilla käytettävissä olevilla välineillä tavoittaa oppilasta. Sen lisäksi yhteydenottoja pyritään ottamaan luonnollisesti huoltajiin. Jos heihinkään ei saada yhteyttä, niin sitten pohditaan yhdessä opiskelijahuollon ammattihenkilöiden, kuten koulukuraattorin ja psykologin kanssa, olisiko heillä mitään keinoa tavoittaa henkilöitä, Lahtinen kertoo.

– Jos tässäkään ei onnistuta, on tärkeää, että kunnan sivistystoimi on yhdessä sosiaalitoimen kanssa varautunut tällaisiin tilanteisiin. Kun poissaolot kasautuvat, eikä yhteyttä koulun keinoin perheeseen saada, jää kunnassa jäljelle sosiaalitoimi, lastensuojelu tai esimerkiksi erityisnuorisotyöntekijät, jotka voivat auttaa löytämään keinoja perheen tavoittamiseksi. Velvoitteet oppilaan poissaolojen seuraamiseen ja niihin puuttumiseen ovat etäopetuksessa samat kuin lähiopetuksessa, eli tilanne ei ole siltä osin muuttunut.

OAJ:llä ei tällä hetkellä ole tarkkaa tietoa siitä, onko etäopetukseen siirtyminen vaikuttanut oppilaiden poissaoloihin.

– Meillä on tällä hetkellä käynnissä asiasta kysely, jonka tulokset tulevat 22. päivä huhtikuuta. Tiedän, että tällaisia poissaoloja on ilmaantunut ja huolenilmaisuja aiheesta on tullut. Tarkkaa tietoa meillä ei asiasta vielä ole, OAJ:n kouluasiainpäällikkö Nina Lahtinen kertoo.