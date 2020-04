83-vuotias Anja suhtautuu koronaan tyynesti: ”Monesta olen elämäni varrella selvinnyt, selviän tästäkin”

Hopearannan palvelutalon iäkkäät asukkaat Savonlinnassa suhtautuvat koronaepidemiaan elämänkokemuksen tuomalla rauhallisuudella.

– Kaikesta selviää. Minä olen selvinnyt niin monesta seikkailusta elämäni varrella, niin ehkä vielä tästäkin selviän, 83-vuotias Anja Iivanainen sanoo.

Savonlinna kuuluu Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin alueeseen, jonka väestön on Suomen vanhinta. Väestöpohjaan suhteutettuna koronan riskiryhmään kuuluvia asukkaita on Itä-Savossa eniten. Joka kolmas seudun yli 18-vuotias asukas kuuluu joko ikänsä tai perussairautensa vuoksi riskiryhmään.

Anja Iivanaista ei koronavirus kuitenkaan pelota, eikä hän sano olevansa siitä erityisen huolissaankaan.

– Tällä iällä ja tällä terveydellä minua ei enää pelota mikään.

Hopearannan arki ei asukkaiden kannalta ole muuttunut paljonkaan. Tutut rutiinit hoituvat niin kuin ennenkin, mutta vierailuja vanhusten luona ei nyt poikkeusoloissa sallita.

Tästäkään Iivanainen ei ole enemmälti murheissaan. Etelä-Suomessa olevat perheenjäsenet pitävät häneen yhteyttä päivittäin. Lapset eivät ole häntä unohtaneet.

– Soittelemme aamuisin ja iltaisin ja joskus päivälläkin. Mutta tämä oli rutiinia jo ennen koronaakin.

Ilta-Sanomat haastatteli Anja Iivanaista ja palvelutalo-ohjaaja Tuija Luukkoa turvaetäisyydeltä rauta-aidan takaa.

Palvelutalo-ohjaaja Tuija Luukko vahvistaa Iivanaisen kertomuksen siitä, että arjen rutiinit Hopearannassa toimivat kuten ennenkin. Asukkaat ovat ymmärtäneet tilanteen ja suhtautuvat siihen tyynen rauhallisesti.

– Tietysti noudatamme kaikkia hygieniasta ja lähikontakteista annettuja ohjeita ja määräyksiä, mutta muuten yritämme pitää arjen rutiinit ennallaan. Muistijumpat, lauluhetket, istumatanssit ja muut tutut yhteiset ohjelmat pyörivät kuten ennenkin, ja kuntosalikin on auki.

Sitä vastoin Hopearannan vanhimman asukkaan 101-vuotissynttärit jäivät koronan takia viettämättä. Se vähän porukkaa harmittaa.

– Meillä oli tarkoitus järjestää oikein kunnon juhlat, johon oli kutsuttu taiteilijavieraaksi vuoden 1998 tangokuningas Jouni Keronen. Ne juhlat jäivät nyt pitämättä, mutta vielä näitä syntymäpäiviä tulee koronan jälkeenkin.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin alue on tähän mennessä säästynyt pahimmalta. Testeillä todennettuja koronatapauksia on alueella tähän mennessä tavattu vain kolme, eikä sairastuneista kukaan ole tarvinnut sairaalahoitoa.

Väestön ikärakenne on haaste alueen terveydenhuollolle. Viruksen torjuntaan on siitä syystä varauduttu Sosterin vs. johtavan ylilääkärin Jaana Luukkosen mukaan erityisesti riskiryhmät huomioon ottaen.

– Meillä on paljon vanhuksia kotihoidon piirissä, palvelutaloissa ja omaishoitajien huolehdittavina. Kaikkien heidän turvallisuuttaan on pohdittu paljon. Lähiaikoina otamme muun muassa yhteyden kaikkiin yli 80-vuotiaisiin ja heidän jälkeensä yli 70-vuotiaisiin. Kirjeet lähtevät kaikille.

Väestön vanhuudesta huolimatta – tai ehkä juuri sen ansiosta – Sosterin alueella on koronatartunnoilta tähän mennessä päästy vähällä.

– Korona levisi Suomeen Euroopassa matkailleiden ihmisten tuomana. Meillä on paljon iäkkäitä ihmisiä, jotka eivät matkusta maailmalla yhtä paljon kuin nuoremmat. Seutu on myös harvaan asuttua, koko sairaanhoitopiiri.

Mutta lääkärinä Luukkonen antaa myös reilun tunnustuksen seudun asukkaille.

– Ihmiset ovat ottaneet viranomaisten antamat ohjeet tosissaan ja niitä myös noudatetaan.

Mutta niin on myös oltava jatkossakin, sillä Luukkosen mukaan korona tulee Itä-Savoonkin, joskin pienellä viiveellä. Hänen arvionsa on, että tartuntojen huippu saavutetaan Savonlinnan seudulla vasta kesäkuulla.

Ilta-Sanomat haastatteli Anja Iivanaista ja palvelutalo-ohjaaja Tuija Luukkoa turvaetäisyydeltä rauta-aidan takaa.