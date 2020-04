Suomalaiset yritykset lomauttavat nyt urakalla, ja myös monet kesätyöpaikkarekrytoinnit on peruttu tai pantu jäihin.

Helsingin Laakson sairaalan pihamaalle on kaikessa hiljaisuudessa ilmestynyt kontti/kontteja, jotka ovat herättäneet ihmetystä ohikulkijoissa.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan kyse on kylmäkonteista, joita käytetään tilapäisinä ruumishuoneina koronaepidemian aikana.

Koronavirus kasvattaa kuolleiden määrää tavanomaiseen aikaan nähden – erityisesti siinä vaiheessa, kun epidemia saavuttaa huippunsa Suomessa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tuoreimman arvion mukaan toukokuun toisesta viikosta alkaen.

Ruumiskontteja Laakson sairaalan pihalla.

Kun sairaaloissa ei riitä kaikille ruumille tilaa, osa säilötään kylmäkontteihin joksikin aikaa.

Laakson sairaalan johtajaylilääkäri Laura Pikkarainen vahvistaa tiedon.

THL:n mukaan Suomessa on kuollut 19 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Sairaalahoidossa on 160 potilasta, joista 65 tehohoidossa. Varmistettuja koronatartuntoja maassa on 1 518.

Hurjasti lomautuksia ja kesätyöt jäihin

TE-toimistoihin ilmoitettiin keskiviikkona yhteensä yli 6 200 uutta alkanutta työttömyysjaksoa ja jopa lähes 20 800 lomautusta.

Koronavirustilanteesta johtuvia lomautuksia arvioidaan maaliskuun puolivälin jälkeen kertyneen lähes 58 000 ja uusia työttömyysjaksoja yli 9 000.

Moni liike on koronamyllerryksessä sulkenut ovensa ja lomauttanut henkilöstönsä.

Yt-neuvotteluja käydään kaikkialla maassa, ja niiden piirissä on lähes 333 000 ihmistä.

Koronakriisi iskee rajulla voimalla myös nuorten kesätöihin. Moni nuori tai opiskelija jää koronan vuoksi vaille kesätyöpaikkaa.

Esimerkiksi kaupan liiton ekonomisti Bate Ismail kertoo, että kaupan alalla jopa kymmenentuhannen kesätyöntekijän rekrytointi on pantu jäähylle.

Sama koskee monia muita aloja.

Laivamatkustajat karanteeniin vasta nyt

Ulkomailta laivalla Helsinkiin saapuvia matkustajia on alettu ohjata aktiivisesti karanteeniin vasta torstaista lähtien.

Helsinkiin laivalla saapuvia matkustajia alettiin ohjata karanteeniin vasta torstaina.

Ylen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö antoi määräyksen satamien valvonnan tiukentamisesta keskiviikkona.

Lue lisää: Yle: Laivamatkustajia alettiin ohjata aktiivisesti karanteeniin vasta nyt

Espanjassa synkkä ennätys, Italiassa tasoittumassa

Espanjassa 950 ihmistä on kuollut vuorokauden aikana koronaviruksen seurauksena, kertoo espanjalaislehti El Pais. Luku on korkein epidemian aikana.

Samalla kuolleiden määrä kipusi Espanjassa jo yli 10 000:n. Rekisteröityjä tartuntoja on yli 110 000. Sairaalahoitoon on joutunut 54 000 ihmistä ja parantuneita on lähes 27 000.

Italiassa puolestaan torstai oli neljäs peräkkäinen päivä, kun uusien tartuntojen määrä pysyi suurin piirtein samoissa lukemissa. Italian viranomaiset elättelevät toivoa, että tartunta-aalto olisi vihdoin tasoittumassa ja lähiaikoina laantumaan päin.

Torstaina Italiassa ilmoitettiin 4 668 uudesta tartunnasta. Eniten tartuntoja, 6 557 tapausta, ilmoitettiin 21. maaliskuuta.

Kuolemantapauksia Italiassa ilmoitettiin torstaina 760.

USA:ssa hurja työttömyysaalto

Yhdysvalloissa jätettiin maan työministeriön torstaina julkistamien tietojen mukaan viime viikolla ennätykselliset 6 648 000 uutta työttömyyskorvaushakemusta. Edellinen ennätys oli toissa viikolta, jolloin hakemuksia jätettiin tarkistetusti 3,3 miljoonaa.