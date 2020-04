Mökki-Suomen kunnanjohtajat vetoavat mökkiläisiin: ”Emme voi taata näiden kriittisten palvelujen riittävyyttä”

Mäntyharjun kunnanjohtajan mukaan vetoomuksen ydinviesti on, että liikkumista paikasta toiseen pitäisi nyt välttää kaikkialla Suomessa.

Joukko Etelä-Savon päättäjiä vetoaa julkisessa tekstissä mökkiläisiin.

Muun muassa Länsi-Savossa julkaistun kirjoituksen takana ovat Hirvensalmen, Juvan, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Puumalan kunnanjohtajat, Mikkelin kaupunginjohtaja sekä Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan puheenjohtaja.

Kangasniemen kunnanjohtaja Risto Nylund julkaisi tekstin myös julkisilla Facebook-sivuillaan.

Vetoomuksessa mainitaan, että Etelä-Savossa on yli 50 000 vapaa-ajanasuntoa, joista 60 prosenttia on muiden kuin vakiasukkaiden omistuksessa.

– Kuntien tehtävänä on huolehtia asukkaidensa hyvinvoinnista. Koemme, että vapaa-ajanasukkaat ovat osa yhteisöämme. Terveydenhuoltomme onkin pyritty mitoittamaan niin, että se normaalioloissa palvelisi vakituisten asukkaiden lisäksi myös vapaa-ajanasukkaita. Nyt olemme kuitenkin poikkeustilanteessa, jossa emme voi taata näiden kriittisten palvelujen riittävyyttä. Siksi on tärkeää, että vapaa-ajan asumisella ei kuormiteta terveydenhuoltoamme tässä tilanteessa, tekstissä sanotaan.

Kirjoituksessa todetaan, että vaikka Uusimaa on eristetty, on muiden maakuntarajojen yli edelleen mahdollista liikkua. Kirjoituksessa korostetaan, kuinka tärkeää kaikkialla Suomessa olisi nyt välttää liikkumista.

– Erityisen tärkeää onkin välttää pendelöintiä asuinpaikkojen välillä ja lähikontakteja ympäristössään. Vakituisten asukkaiden ja vapaa-ajanasukkaiden asettaminen vastakkain on väärin. On vain myönnettävä tilanteen poikkeuksellisuus, mikä edellyttää jokaiselta viranomaisohjeiden noudattamista parhaalla tavalla.

”Kyse ei ole siitä, että mökkiläiset olisivat syyllisiä”

Yksi vetoomuksen taustalla olevista henkilöistä on Mäntyharjun kunnanjohtaja Jukka Ollikainen.

Ollikainen kertoo Ilta-Sanomille, että kirjoituksen tarkoituksena on toimia hienovaraisena mutta vakavana viestinä, jolla kehotetaan ihmisiä välttämään tämänhetkisessä tilanteessa maakuntarajojen yli liikkumista ja mökeillä oleskelua.

Hänellä ei ole tietoa, kuinka paljon Etelä-Savossa on tällä hetkellä mahdollisesti mökkeilijöitä.

– Nythän valtiovalta on rajoittanut liikkumisen mökeille Uudeltamaalta, mutta edelleen täällä muualla saatetaan liikkua. Kirjoituksen ydinviesti oli se, että liikkumista paikasta toiseen pitäisi nyt välttää kaikkialla Suomessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan väestön määrään suhteutettuna toiseksi eniten riskiryhmiin kuuluvia on Etelä-Savossa ja Kainuussa.

– THL:n raportin mukaan juuri Etelä-Savo on yksi sellaisista alueista, jossa riskiryhmäläisten osa on iso. Mutta eiväthän pelkästään tänne tulijat ole riski, sillä voi olla, että se tartunta on meillä. Mitä enemmän täällä on ihmisiä, niin sitä suurempi uhka on hoitokapasiteetin riittämättömyys.

Mäntyharjun kunnanjohtaja Jukka Ollikainen.

Ollikaisen mukaan vetoomus päätettiin kirjoittaa muun muassa sosiaalisessa mediassa velloneen negatiivissävytteisen keskustelun ja kommentoinnin vuoksi.

– Se mistä tämä lähti liikkeelle, oli se, että oli aika paljon ikävää kommentointia sosiaalisessa mediassa. Sieltä tuli ilmi sellainen vahva vastakkainasettelu, että ”pysykää mökkiläiset poissa”, ja tuntui, että keskustelu oli karkaamassa ihan väärille raiteille.

Ollikainen korostaa, että vapaa-ajanasukkaat ovat seudulle tärkeitä ja osa yhteisöä.

– He luovat elinvoimaa ja taloudellista toimeliaisuutta. He ovat tärkeitä meille, joten koimme, että meidän piti rauhoittaa sitä keskustelua kirjoittamalla tällainen näkemys. Kyse ei ole siitä, että mökkiläiset olisivat syyllisiä, vaan että on tärkeää välttää liikkumista.

Ollikainen lisää kesän olevan mökkiseudulle erittäin tärkeää aikaa.

– Sekä taloudellisesti että elinvoiman kannalta. Tärkeää olisi, että pääsisimme tästä koronakriisistä mahdollisimman nopeasti yli ja nämä rajoitukset keventyisivät. Se olisi tärkeää koko kansantaloudelle mutta myös meidän aluetaloudelle.