Kasvomaski tulee vakiovarusteeksi kotihoitoon – sosiaali- ja terveysalan työntekijät saivat uudet määräykset

Kotihoidossa voi käyttää huivityyppistä maskia.

Kotihoidossa työskentelevien pitää ryhtyä käyttämään hengityssuojaimia.

Uusien ohjeiden mukaan kotihoitokäynneillä maski pitää olla aina käytössä. Suojaimeksi käy kevyempi kankaasta valmistettu maski.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru kertoi valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa keskiviikkona, että sosiaali- ja terveysministeriö antaa lähiaikoina määräykset, miten kentällä toimitaan. Kiuru lupasi samaa myös torstaina eduskunnan kyselytunnilla.

Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Päivi Sillanaukee kertoo Ilta-Sanomille, että huhtikuun alussa tulivat voimaan uudet sosiaali- ja terveyshuollon henkilöstöä koskevat määräykset.

Uusien määräysten mukaan ulkomailta tultaessa pitää olla 14 päivää karanteenissa. Jos on pienikin epäily sairastumisesta, tulee mennä koronatesteihin.

– On poikkeuksellista, että ministeriöstä annetaan määräyksiä palvelujärjestelmään päin. Valmiuslain perusteella näin voidaan tehdä. Tämä on vahvempi kannanotto siihen, että noudatetaan hallituksen suosituksia.

Karanteeni vaikuttaa käytännön elämässä raja-alueilla, kuten Ahvenanmaan ja Ruotsin välillä tai liikuttaessa Viroon päin.

Kotihoidon ohjeita ministeriö on täsmentänyt.

– Kun on olemassa pieni todennäköisyys, että myös terveenä oleva henkilö voi tartuttaa, on lähdetty siitä, että kotihoidon henkilöstöllä on hyvä olla suojain.

Kotihoidossa tulevat Sillanaukeen mukaan kysymykseen kankaiset maskit ja huivityyppiset suojaimet.

Niillä on Euroopan tartuntatautiviraston ECDC:n mukaan suojausvaikutus, vaikkakin vähäisempi kuin kirurgisella maskilla.

– Kotihoidossa ministeriön ohje lähtee nimenomaan siitä, että suojataan kotihoidon asiakkaita. Kankaisella maskilla on todettu olevan suojausvaikutusta potilasta kohden.

Suomessa noudatetaan maskien käytössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL suosituksia.

THL suosittelee, että hengityssuojaimia käyttävät terveydenhuollon ammattilaiset. Suojaimia THL suosittelee myös niille, jotka ovat läheisissä tekemissä koronaan sairastuneiden kanssa.

Lisäksi jos kärsii oireista, pitäisi suojaimia käyttää julkisilla paikoilla.

Suojaimia eivät THL:n mukaan tarvitse matkailijat eivätkä asiakaspalvelussa työskentelevät.

Suomen linja on samanlainen kuin Maailman terveysjärjestö WHO:lla ja Euroopan tartuntatautivirasto ECDC:llä.

WHO viittaa suosituksessaan siihen, että kasvomaskeista on pulaa maailmalla. Suojaimet pitäisi varata hoitajille ja sairastaville.

Maskikeskustelu on lähtenyt käsistä

Ylijohtaja Päivi Sillanaukee on sitä mieltä, että Suomessa maskikeskustelu on lähtenyt vähän käsistä.

– Keskeinen strategia on meillä ollut, että tehdään sulut. Pidetään turvavälejä, estetään kokoontumiset sankoin joukoin, kehotetaan ihmisiä olemaan kotona ja välttämään liikkumista.

Sillanaukee sanoo, että taudin leviäminen estetään tehokkaimmin Suomen strategialla.

– Olemme lähteneet siitä, että tauti tarttuu pisaratartuntana. Kontakti toisen kanssa on keskeinen. Puhutaan metrin kahden välistä.

Sillanaukee muistuttaa, että maski on rajallinen tuote. Maskeja ei riitä markkinoilla eikä niitä saada nopeasti, kun tauti etenee.

Hänen mielestään pitää huolehtia, että maskit ovat käytössä siellä, missä niitä erityisesti tarvitaan.

– Ettei olla äkkiä tilanteessa, että meillä on tosi liberaali ohje käyttää maskeja. Kun ollaan lähellä tautihuippua, hups, meillä ei olekaan maskeja siellä missä niitä pitää olla.