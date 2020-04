Mehiläinen lähetti koronanäytteet testattavaksi Etelä-Koreaan – ensimmäiset tulokset 24 tunnissa

Mehiläinen lisäsi testauskapasiteettia näytteille kuljetusyhteys lentoteitse Etelä-Koreaan.

Suomi nostaa koronaviruksen testauskapasiteettiaan. Asiasta kerrottiin pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen tiedotustilaisuudessa 1.4.

Tällä hetkellä näytteitä testataan noin 2 500 päivässä. Vähäisen testauksen lisäksi on toivottu tulosten saamisen nopeutuvan.

Nyt Mehiläinen saa tulokset testeistä Suomeen 24 tunnissa.

Miten Mehiläinen saa tulokset testeistä näin nopeasti?

– Etelä-Koreassa ei ole jonoja. Saimme kaikki eilen kello 17.30 lennolla Etelä-Koreaan lähetyistä testien tuloksista Suomeen, Mehiläisen lääkärikeskusten toimialajohtaja Anssi Hartiala kertoo Ilta-Sanomille.

Hänen mukaansa toimintaa sujuvoittaa nopea toiminta Suomessa.

– Kaikki alkaa siitä, että digiklinikalle pääsee nopeasti ja lähetteet saa pian. Tämä koskee kaikkia asiakasryhmiämme, hän sanoo.

Ovatko Etelä-Korean testit muutenkin nopeampia kuin Suomessa käytössä olevat?

– Analyysiin kuluvasta ajasta per näyte meillä ei ole tarkkoja tietoja, paras käsitykseni on että suurin piirtein sama analysointiaika per testi Etelä-Koreassa, hän sanoo.

Mehiläinen kertoi maaliskuun lopussa, että se kasvattaa yhdessä laajan suomalaisen yrityskoalition kanssa merkittävästi Suomen covid-19-testauskapasiteettia.

Kapasiteettia lisätään rakentamalla näytteille kuljetusyhteys lentoteitse yhteistyölaboratorioon Etelä-Koreaan.

Paluulentoja hyödynnetään suojavarusteiden sekä näytteenottoon tarvittavien materiaalien tuomisessa Suomeen. Näytteet kuljetetaan Finnairin tilauslennoilla.

Etelä-Korea on yksi niistä maista, joissa koronaepidemia on toistaiseksi saatu hallintaan laaja-alaisen testaamisen, tartunnan saaneiden eristämisen ja tartuntaketjujen onnistuneen jäljittämisen ansiosta.