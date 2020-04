Nimettömän lahjoittajan rahat menevät todennäköisesti ruokalahjakortteihin vähävaraisille perheille.

Ihmisten avuntarve on kasvanut koronakriisin aikana. Sitäkin enemmän on kuitenkin kasvanut auttamishalu. Näin kertoo Haagan seurakunnan kirkkoherra Heikki Nenonen, joka löysi tänään työpöydältään kirjekuoren täynnä rahaa.

Nimettömässä kirjekuoressa luki ”Ruoka-apuun tai muuhun tarpeelliseen. Hyvä kun edes näin voin auttaa”. Sisältä löytyi peräti 500 euroa rahaa.

– Yksi ihminen otti minuun yhteyttä Facebookin kautta, ja kysyi, että onko meillä jotain keräystiliä. Hän on sen ikäinen, että kuuluu ikänsä puolesta riskiryhmään, eikä sen takia voi muulla tavalla osallistua auttamiseen, Nenonen kertoo.

Haagan seurakunta organisoi auttamistyötä esimerkiksi naapuriavun muodossa. Nenonen kertoi yhteydenottajalle, ettei seurakunnalla ole rahankeräyslupaa, sillä se on julkishallinnollinen toimija.

– Hän totesi siihen, että emme varmaan estä, jos rahakuori ilmestyy kirkolle. Sanoin, että emme me sitä voi estää, sillä ihminen saa käyttää rahansa kuten haluaa. Kävi sitten niin, että hän kävi tuomassa kirjekuoren meidän työntekijälle, joka oli päivystämässä kirkolla.

Lahjoittaja oli pyytänyt toimittamaan kirjeen kirkkoherralle. Työntekijä oli jättänyt kirjeen Nenosen työhuoneeseen näppäimistön alle, josta hän sen tänään löysi.

– Totesin, että tämä olikin vähän merkittävämpi summa, Nenonen kertoo.

Lahjoitukselle on jo keksitty käyttökohde. Kirkkoherran mukaan summa menee todennäköisesti ruokalahjakortteihin vähävaraisille perheille.

Nenosen mukaan ihmisten auttamishalu on kasvanut runsaasti viime aikoina koronakriisin myötä. Poikkeuksellinen tilanne on tuonut ihmisten parhaat puolet esiin.

– Se on näkynyt meillä tosi voimakkaasti. Meillä on runsaudenpula vapaaehtoisista auttajista, jotka ilmoittautuvat ympäri Haagaa ja kysyvät, voisivatko he tehdä jotain. Lähimmäisenrakkaus leviää tällä hetkellä nopeammin kuin tämä epidemia.