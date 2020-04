Näin erotat allergiaoireet koronaoireista – yksi selvä ero

Silmien vuotaminen ei kuulu koronanviruksen aiheuttaman covid-19 sairauden tyypillisimpiin oireisiin.

Siitepölykausi alkaa pian Suomessakin täydellä voimallaan.

Ruotsissa astma- ja allergiayhdistys saa jo paljon kysymyksiä siitä, voivatko kansalaisten oireet johtua koronviruksen aiheuttamasta taudista. Miten voi erottaa allergian oireet koronaviruksen aiheuttaman taudin oireista?

– Jokainen allergiasta kärsivä tunnistaa allergiansa oireet. Kääntäisin asian siten, että nyt olisi jokaisen allergiasta kärsivän syytä käyttää allergialääkkeitään. Ne suojaavat limakalvoja, mikä auttaa puolustautumisessa koronaviruksen aiheuttamaa tautia vastaan, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin eli HUSin infektiosairauksien linjajohtaja, ylilääkäri Asko Järvinen kertoo Ilta-Sanomille.

Hän painottaa vahvasti sitä, että allergialääkitystä pitää käyttää.

Eroja oireissa – silmien vuotaminen viittaa astmaan

Allergisen ihmisen elimistö tulkitsee vieraaksi aineeksi siitepölyn, jonkin ruoka-aineen tai jonkin muun aineen ja alkaa puolustautua sitä vastaan. Seurauksena on allergian oireita nenässä, kurkussa, silmissä, ihossa tai vatsassa.

Oireet voivat olla allergiasta riippuen esimerkiksi nuhaa, yskää, silmien vuotamista, ihottumaa tai vatsavaivoja.

Hän muistuttaa, että tulossa on varhainen kevät.

– Siitäkin syystä allergiasta kärsivien pitää käyttää allergialääkkeitä ja noudattaa muitakin ohjeita, kuten pitää turvaväliä. Tyypillisiä allergian oireita voivat olla allergiasta riippuen esimerkiksi nuhaa, yskää, silmien vuotamista, ihottumaa tai vatsavaivoja, hän sanoo.

Allergia voi aiheuttaa myös voimakkaan äkillisen reaktion, anafylaksian, joka vaatii sairaalahoitoa.

Uuden koronaviruksen aiheuttamaa tautia kutsutaan nimellä covid-19.

Uusi koronavirus aiheuttaa äkillisen hengitystie-infektion. Monien sairastuneiden oireet ovat olleet lieviä, mutta joukossa on ollut myös vakavasti sairastuneita. Monella vakavampia oireita saaneella on lisäksi ollut jokin perussairaus, kuten diabetes, sydän- tai verisuonitauti tai keuhkosairaus. Taudinkuvaan on kuulunut, kuumetta, yskää, hengenahdistusta, lihaskipua ja väsymystä.

Kun näitä oirekuvia vertaa, niin käy ilmi, että astman oireisiin kuuluva silmien vuotaminen ei taida kuulua covid-19 sairauden tyypillisimpiin oireisiin?

– Ei kuulu, ylilääkäri Asko Järvinen sanoo.

Astmaa sairastavan keuhkoputket reagoivat herkästi erilaisille ärsykkeille. Keväisin katupöly ja siitepöly saattavat pahentaa astmaoireita.

