Kahden nuoren kuolemaan johtaneen Kurikan ulosajon esitutkinta valmis – ajokilla epäillään olleen huomattava ylinopeus

Ulosajossa kuolleet olivat 17-vuotiaita.

Kahden nuoren naisen kuolemaan Etelä-Pohjanmaan Kurikassa lokakuussa johtaneen ulosajon esitutkinta on valmistunut. Esitutkinnan perusteella on poliisin mukaan syytä epäillä, että onnettomuus on johtunut huomattavasta ylinopeudesta.

Tapaus siirtyy nyt syyteharkintaan.

Auton kuljettajana toiminutta naista epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kahdesta törkeästä kuolemantuottamuksesta. Kuljettaja oli onnettomuuden sattuessa 17-vuotias, mutta hänellä oli jo ajokortti.

Kuljettaja menetti 15. lokakuuta auton hallinnan Kurikan Jalasjärvellä ja ajokki suistui tien vasemmalle puolelle kovalla nopeudella. Turma tapahtui yöaikaan Kolmostiellä jyrkässä mutkassa.

Ulosajossa menehtyneet olivat hekin 17-vuotiaita ja paikkakuntalaisia.