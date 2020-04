Kommentti: Ruotsia uhkaa tragedia – ja se koskettaa myös suomalaisia

Ruotsi on tehnyt virheitä. Silti Ruotsin asia on myös Suomen, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Ruotsi muutti suhtautumistaan koronaviruksen torjuntaan keskiviikkona sen jälkeen, kun 59 ihmistä menehtyi yhtenä päivänä. Joitakin tiukempia määräyksiä ja suosituksia otettiin käyttöön, mutta esimerkiksi koulut pidettiin auki. Vähemmän koronaviruksesta kärsineessä Suomessa ne ovat olleet jo viikkoja suljettuina.

Ruotsin kansanterveyslaitoksen johtava epidemiologi Anders Tegnell pysyi kuitenkin uhmakkaana. Hän puolusti aiempaa keveämpää linjaa rajoituksissa sillä, että Ruotsi on vain viruksen vaiheessa edellä Norjaa ja Suomea. Hän siis uskoi Norjan ja Ruotsin kuolleisuuslukujen pian kasvavan.

Anders Tegnell.

Näin voi käydä jo taudin luonteen vuoksi, mutta se mitä eteläisemmästä Euroopasta tiedetään puhuu vahvasti Ruotsin linjaa vastaan. Virus leviää ensin salakavalasti ja sitten Covid-19 -taudin aiheuttamat vakavat tapaukset ryöpsähtävät. Ne täyttävät tehohoitoyksiköt ja romauttavat terveydenhoidon. Tämän vuoksi tuhansia on kuollut Euroopassa. Suomessa rajat on suljettu, Uusimaa eristetty ja kouluissa siirrytty etäopetukseen juuri näistä syistä.

Tegnellin linja vaikuttaa yhä enemmän hengenvaaralliselta haihattelulta.

Tukholman pormestari Anna König Jerlmyr kuvasi torstaina tilannetta pääkaupungissa jo hyvin vakavaksi. Hän vetosi, että Tukholmaan saataisiin lisää suojatarpeita. Tartunnat ovat levinneet vanhainkoteihin, mikä on kaikkialla tiennyt lukuisia kuolemia.

Viivyttelyn kallis hinta

Ruotsi salli korkeintaan 500 hengen yleisötapahtumat paljon Suomea pidempään. Esimerkit maailmalta kertovat niiden vaarallisuudesta. Ranskassa ja Etelä-Koreassa viruksen leviämistä jouduttivat uskonnolliset kokoontumiset, Italiassa jalkapallo-ottelu. Euroopassa näiden suurtapahtumien vaarallisuus selvisi vasta viikkoja jälkikäteen.

Kuva tukholmalaisesta Ralis-skeittipuistosta on otettu 1. huhtikuuta 2020.

Virus on saanut Ruotsissa etsiä uhreja suhteellisen vapaasti viikkojen ajan. Jos sama kaava, joka toteutui muissa maissa toimii Ruotsissa, jälki on pian tuhoisaa. On vaikea nähdä mitään järjellistä syytä, että se ei toteutuisi myös Ruotsissa.

Ruotsin linjavalintaa on selitetty kansanterveyslaitoksen eli Folkhälsomyndighetenin suurella itsenäisyydellä. Hallituksen on vaikea puuttua sen linjauksiin. Vuosisatoja rauhassa eläneessä Ruotsissa on ylipäätään varauduttu huonommin poikkeusoloihin kuin kovempia kokeneissa maissa.

Stefan Löfvenin hallituksen hyväksymää linjaa ei ole maassa suuresti kyseenalaistettu tähän asti. Taustalla on myös ajatus talouden pelastamisesta.

On vaikea kuvitella, että Ruotsi selviäisi pahenevasta kriisistä lopulta ilman kovempia rajoituksia kuin ne, jotka ovat Suomessa nyt voimassa. Eli se taloudesta.

Ruotsin asia on meidän

Suomalaisilla on alemmuuskompleksi, jonka vuoksi ruotsalaisista tehdään mielellään pilaa. Nyt eletään sellaisia aikoja, joihin leikinlasku ja ivaaminen eivät sovi.

Ruotsissa mahdollisesti käynnistyvä tragedia iskee myös satoihin tuhansiin suomalaissyntyisiin ruotsalaisiin. Heillä taas on satojatuhansia omaisia Suomessa ja nyt he pelkäävät läheistensä puolesta.

Kun Ruotsin talous haavoittuu, se haavoittaa myös Suomen taloutta. Toisen maailmansodan aikana Ruotsin vauraus kannatteli myös taistelevaa Suomea. Nyt kriisiin syöksytään yhdessä.

Tosin Ruotsissa herättää hämmennystä se, että Suomi kiristää entisestään länsirajaansa ja lopettaa matkustajaliikenteen laivoilla. Tämä voidaan nähdä välttämättömäksi, mutta ahdistaa varmasti niitä ruotsinsuomalaisia, jotka ovat ajatelleet, että heillä on kaksi isänmaata.

Suomen ajoissa aloitetut toimet näyttävät nyt toimivan, mutta uusi virus on niin arvaamaton, että Tegnellin ennustus voi yhä toteutua täälläkin. Nyt ei ole aika päästää lapsellisia kansalliskaunoja ja komplekseja irralleen.

Ruotsin asia on myös meidän.