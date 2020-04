Milleniaalien ei tarvitse pelätä koronakriisissä kuolemaa, mutta he tekevät silti suurimmat uhraukset. Kuinka muutenkaan, kun panoksena on heidän tulevaisuutensa, kirjoittaa Wilma Ruohisto.

Viime viikkojen tapahtumia on ollut vaikeaa käsittää. Niin vaikeaa, että omia ajatuksiaan on reflektoinut jatkuvasti kaikkeen lukemaansa, kuulemaansa ja kokemaansa. Mediassa ääneen pääsevät lähinnä sairaat ja asiantuntijat.

Halusin tietää, miten oma sukupolveni kokee kriisin, joten kysyin asiaa (missä muuallakaan kuin) Instagramissa.

Viestejä tulvi yhdessä illassa kymmeniä. Ne sisälsivät tarinoita nuorten ihmisten taloudellisesta ahdingosta, valtavasta työmäärästä ja yksinäisyydestä.

”Ahdistaa tämä kauhea työmäärä kun porukkaa putoaa saikulle tai karanteeniin. Pahinta on, kun tilanteen loppumiselle ei ole mitään tarkkaa päivämäärää. On vain sellainen loputon valtameri työtä ja epätoivoista rämpimistä. Vaikka samalla on toki onnekas olo, ettei ole lomautettu tai irtisanottu.”

”Työt toivat päiviin jotain järkeä, kunnes käteen lyötiin lomautuslappu. Nyt en oikeasti tiedä, mitä tehdä.”

”Tänä vuonna täysi-ikäistyvänä mietityttää, millainen tulevaisuus meitä odottaa.”

”Jokainen päivä on kuin painajainen. Herään ja toivon, että näin ei ois oikeesti käynyt.”

” Milleniaalit pelaavat tulevaisuudellaan uhkapeliä, jotta vanhukset saavat elää.

Koronavirus voi olla vaarallinen kenelle tahansa, mutta se on hengenvaarallisin lähinnä valmiiksi sairaille ja vanhuksille. Joudumme nykytilanteessa ylireagoimaan, jotta säästäisimme mahdollisimman monen riskiryhmäläisen hengen.

Ja niin meidän pitääkin tehdä.

Silti on pakko huomioida, että nykytilanteessa kaikkien elämä pysähtyy. Milleniaalit pelaavat tulevaisuudellaan uhkapeliä, jotta vanhukset saavat elää.

Hallitus on linjannut, että nykyiset rajoitukset jatkuvat vielä ainakin 13. toukokuuta asti. Vaikka poikkeustila kestäisi vain kuukausia, sen seurauksia maksetaan vuosia. Pienet ja keskisuuret yritykset – jotka tekevät noin 40 prosenttia koko Suomen BKT:sta – ovat jo nyt kriisissä. Asiantuntijalausunnoissa vilisevät lausunnot lomautus- ja konkurssiaallosta.

Koronan ehkäisytoimista tulee miljardien lasku. Se tarkoittaa miljardeja lisää velkaa jo valmiiksi korkeaan kakkuun.

Koronakriisin taloudelliset seuraukset tulevat aiheuttamaan kärsimystä – näin kävi 90-luvun lamavuosina ja runsaat 10 vuotta sitten finanssikriisin jälkeen. Ihmisen taloudellinen pärjääminen on sidoksissa yhteiskunnallisen aseman ja arvostuksen kautta omanarvontuntoon. 30 vuotta sitten syrjäytyneiden varjo heijastuu edelleen suomalaiseen yhteiskuntaan.Tulevaisuutemme on aina ollut epävakaalla pohjalla: pitäisi ojentaa tämä akseliltaan nyrjähtänyt maailma niin ilmastonmuutoksen, huoltosuhteen kuin ihmisoikeuksienkin kannalta. Ei ihme, että mielenterveyden häiriöt ovat nykyään yleisin syy sairauspäivärahan saamiselle.

Siksi vaatii mainitsemisen arvoista rohkeutta jatkaa tämän maailman rakentamista. Teemme sen, kun emme muuhunkaan pysty.

Siksi monet ahdistuneimmistakin viesteistä päättyvät tavalla, jota en olisi osannut odottaa:

”Selviämme tästä yhdessä. Olemme aiemminkin selvinneet.”

Kirjoittaja on 25-vuotias toimittaja, joka kartoittaa elämää kysymys kerrallaan.