Sateet hallitsevat lähipäivien säätä – etelään luvassa jopa myrskyä

Etelä- ja paikoin keskiosan yli kulkee lumisadealue, jonka jälkipuolella sataa monin paikoin vettä.

Etelärannikon tuntumassa sade tulee enimmäkseen vetenä.

Pilvisyys runsastuu ja Suomea lähestyy lännestä matalapaine, ja lännestä leviää maan etelä- ja keskiosaan lisää vesi- ja räntäsateita. Pohjois-Pohjanmaan seudulla sataa myös lunta, ja yötä kohti sade muuttuu etelämpänäkin lumisemmaksi.

Lounaistuuli voimistuu maan etelä- ja paikoin keskiosassa paikoin jopa navakaksi ja puuskat ovat voimakkaita, paikoin eteläisillä merialueilla tuuli voimistuu mahdollisesti jopa myrskyksi asti.

Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 2 – 6 astetta, Pohjois-Karjalasta Keski-Lappiin on pakkasta 0 – 5 astetta ja Pohjois-Lapissa on 4 - 8 astetta pakkasta.

Perjantaina matalapaineen keskus kulkee Suomen yli itään ja pilvisyys on runsasta. Lumi- ja räntäsateita tulee laajalti, etelärannikon tuntumassa myös vettä. Poutaisinta on Lapissa. Lännestä alkaen sää muuttuu vähitellen poutaisemmaksi.

Maan etelä- ja itäosassa lounaistuuli on paikoin jopa navakkaa, mutta iltaa kohti tuuli heikkenee ja kääntyy koko maassa luoteeseen.

Päivälämpötila on etelässä ja idässä 1 – 4 astetta, lännessä nollan vaiheilla ja pohjoisessa on laajalti 1 – 6 astetta pakkasta. Pohjoisimmassa Lapissa on paikoin kylmempää.

Lauantaina pilvisyys vaihtelee ja etenkin maan eteläosassa sekä keskivaiheilla tulee paikoin lumikuuroja. Lännen ja luoteen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista.

Päivälämpötila on maan eteläosassa 2 – 5 astetta, keskiosassa 0 – 3 astetta ja pohjoisessa on laajalti pakkasta 0 - 5 astetta.