Kokeet lupaavat hyvää: Näitä lääkkeitä koronaan testataan nyt

Valtaosa koronavirustartunnan saaneista selviää lievin oirein. Lääkekehitystä kuitenkin tarvitaan, sillä vakava taudinkuva on hengenvaarallinen.

Pandemiatunnelin päässä näkyy jo valoa, sanoo Helsingin yliopistossa työskentelevä italialaisprofessori.

Koronaviruksen aiheuttama covid-19-tauti on vaarallinen vastustaja, mutta sitä ei ole lainkaan mahdotonta voittaa. Rokotteen kehitys etenee, ja useita lupaavia lääkekandidaatteja on jo koekäytössä.

Pandemian vastaisessa taistelussa on helpointa ottaa käyttöön vanhoja, alun perin muihin tauteihin tarkoitettuja lääkkeitä. Syynä on se, että ne on jo perusteellisesti testattu kliinisissä kokeissa, kertoo professori Vincenzo Cerullo IS:lle Helsingin yliopiston farmaseuttisten biotieteiden osastolta.

– Niitä on useita, ja osa niistä on hyvinkin lupaavia, Cerullo sanoo.

– Ne etenevät nopeimmin käyttöön, sillä ne on jo hyväksytty eivätkä ne enää tarvitse kattavia kliinisiä kokeita. Niiden turvallisuusprofiili on hyvin tiedossa, sillä osaa niistä on käytetty jo kauan. Tunnemme niiden toksiset vaikutukset hyvin.

Esimerkeiksi Cerullo nostaa antiretroviraaliset lääkkeet ja monoklooniset vasta-aineet. Edelliset estävät virusten lisääntymistä esimerkiksi hiv-infektion hoidossa. Jälkimmäiset ovat geenitekniikan avulla tuotettuja vasta-aineita, joita käytetään syövän ja reuman hoidossa. Ne ovat hinnaltaan kalliita.

– Ne estävät sytokiinimyrskyä, joka voidaan havaita (koronapotilaan) keuhkoissa, Cerullo kertoo.

Sytokiini on immuunivastetta säätelevä välittäjäaine. Jos immuunipuolustus reagoi liian voimakkaasti koronainfektioon, seuraukset voivat olla ovat potilaan elimistölle tuhoisia.

Malarialääkkeet ovat käyneet kaupaksi muun muassa Yhdysvalloissa, kun niiden tehosta koronatautiin alkoi tulla tietoja.

Eri puolilla maailmaa tutkitaan myös malarian ehkäisyssä ja hoidossa käytettyjen lääkkeiden soveltuvuutta covid-19:n hoitoon. Näitä yhdisteitä ovat klorokiini ja sen johdannainen hydroksiklorokiini. Niillä on hoidettu yksittäisiä koronapotilaita myös Suomessa, Husin ylilääkäri Asko Järvinen kertoi Verkkouutisille.

Cerrullo on keskustellut malarialääkkeistä puhelimitse italialaisen kollegansa, farmakologin, kanssa.

– Hydroksiklorokiini on antanut kliinisissä kokeissa aika hyviä tuloksia. Sitä käytettiin sars-1-koronaviruksen aiheuttaman taudin hoitoon menestyksekkäästi vuosina 2002–2003, Cerullo kertoo.

– Kollega kertoi päässeensä hyviin tuloksiin makrolideihin kuuluvan laajakirjoisen antibiootin ja hydroksiklorokiinin yhdistelmälääkityksellä. Mukana hoidossa oli vielä yksi kortikosteroidilääke.

Makrolidit ovat antibioottiryhmä, joka on tehokas erilaisissa bakteeri-infektioissa. Ryhmään kuuluvat muun muassa erytromysiini ja asitromysiini.

Ranskassa hydroksiklorokiinin ja asitromysiinin yhdistelmä antoi hyviä hoitotuloksia pienessä potilasryhmässä Marseillessa. Koe herätti kuitenkin kohua, sillä se johti malarialääkkeen hamstraukseen apteekeista, vaikka sen käyttö voi johtaa sydämen rytmihäiriöön tai infarktiin. Vaara on erityisen suuri covid-19-potilailla, sillä tautiin liittyy aineenvaihdunnallisia ongelmia. Malarialääkkeillä on myös paljon ristiinvaikutuksia muiden valmisteiden kanssa.

– Nämä lääkkeet voivat olla hyvin toksisia. Niitä pitää aina käyttää vain lääkärin määräyksestä, professori sanoo.

Italian lääkintöviranomainen AIFA on puolestaan jo hyväksynyt hydroksiklorokiinin käytön covid-19:n hoidossa.

– Hydroksiklorokiini tehoaa erityisesti, kun sitä antaa hyvin varhaisessa vaiheessa infektiota. Se voi toimia myös profylaktisena lääkkeenä, taudin ennaltaehkäisyssä, esimerkiksi lääkäreillä ja hoitajilla, jotka joutuvat alttiiksi koronavirukselle.

Covid-19-taudin vasta-aineista voidaan kehittää lääkkeitä tuottamalla geeniteknologian avulla niistä kopioita.

Cerullo on iloinen siitä, että lääketutkimus etenee näinkin nopeasti.

– Tunnelin päässä näkyy valoa, ja asiat liikkuvat eteenpäin. Se ei kuitenkaan merkitse sitä, että vaara on ohi eikä sitä, että kansan pitäisi lähteä hakemaan apteekista näitä lääkkeitä. Niiden kanssa pitää olla hyvin varovainen.

” Meillä on Italiassa sanonta, jonka mukaan viruksella ei ole jalkoja, mutta virus kävelee idioottien jaloilla.

Cerullo on kotoisin Napolista, Italian eteläosasta. Hän on seurannut tiiviisti kotimaansa pohjoisosassa riehuvaa koronaepidemiaa.

– Olin Roomassa juuri silloin, kun Italiassa rekisteröitiin kaksi ensimmäistä koronatapausta. Tilanne on sen jälkeen räjähtänyt käsiin. Huomasin, että epidemiaan suhtauduttiin aluksi hyvin kevyesti. Samasta syystä olen hieman huolissani täällä Suomessa... Kaupungilla kävelee täysin terveitä ihmisiä, jotka voivat levittää virusta.

– Meillä on Italiassa sanonta, jonka mukaan viruksella ei ole jalkoja, mutta virus kävelee idioottien jaloilla. En voisi olla enempää samaa mieltä. Meidän pitäisi olla hyvin, hyvin varovaisia.