Kommentti: Maailmankirjat sekaisin – Venäjä avustaa kärsivää Yhdysvaltoja

Venäjä tulee Yhdysvaltain apuun. Mutta lahjahevosen suuhun ei katsota, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Maailmanlaajuisen koronakriisin keskellä Venäjä haluaa kasvattaa mainettaan auttajana. Se on lähettänyt suojavarusteita ja lääkintälaitteita Yhdysvaltoihin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän Vladimir Putin sopivat asiasta maanantaina ja kuljetuskone nousi Venäjältä keskiviikkona.

Toissa viikonloppuna Venäjä lähetti lääkintäjoukkojaan taudin pahiten piinamaan Italiaan. Myös Kiina on pyrkinyt avustamaan Italiaa tarvikkeillaan ja asiantuntijoillaan. Se on lähettänyt tarvikkeita ja laitteistoa muihinkin Euroopan maihin.

Vasta vieraiden suurvaltojen tulo apuun herätti Euroopan Unionin siihen, että senkin jäsenmaiden pitäisi auttaa toisiaan. Saksaan on lennätetty italialaisia ja ranskalaisia potilaita. Myös Sveitsi on ottanut ranskalaisia.

Operaatio ei ole saanut samanlaista huomiota kuin Venäjän joukkojen tulo Italiaan. Italian hallitus on pyytänyt, että myös Yhdysvaltain armeija voisi auttaa. Sillä on suuria tukikohtia Italiassa.

Myös Trump on halunnut Yhdysvaltain esiintyvän auttajana Venäjän ja Kiinan tavoin. Maanantaina hän ilmoitti, että Yhdysvalloilla on kohta niin paljon hengityskoneita, että se voi lähettää niitä Italiaan, Espanjaan ja Ranskaan. Ero on Venäjän ja Kiinan apuun on, että se on jo perillä.

Tiedotustilaisuudessa annettu lupaus liittyy presidentin kiistaan General Motors-yhtiön kanssa. Trump haluaisi suuryrityksen valmistavan hengityslaitteita. Kun neuvottelut eivät edenneet tarpeeksi nopeasti, hän antoi määräyksen puolustussyiden perusteella. Myös Fordin ja General Electricsin pitäisi yhtyä talkoisiin. Periaatteessa ne voisivat tuottaa pian valtavasti laitteita, mutta ongelma on, että ihmiset kuolevat nyt.

Yhdysvalloissa Trumpin puheet herättivät tyrmistystä, sillä maan koronatilanne pahenee nopeaa vauhtia. Laitteita tarvittaisiin kipeästi esimerkiksi presidentin kotikaupungissa New Yorkissa heti.

Voi kestää ennen kuin niitä riittää kärsivään Italiaan asti.

Yhteisiä etuja

Trump ja Putin ovat muutenkin löytäneet toisensa taas. Koronakriisin ohessa käydään öljyn hintasotaa, jossa suurtuottajat Saudi-Arabia ja Venäjä ovat vastakkain. Yhdysvallat on kova kärsijä, sillä hinta-ale ajaa sen liuskeöljytuotannon vaikeuksiin.

Menetelmä on kalliimpi kuin perinteinen öljyn poraaminen ja siksi öljyn hinta-ale tekee siitä kannattamattoman. Trump on ehdottanut Putinin ja Saudi-Arabian kruununprinssin Muhammad bin Salmanin tapaamista, johon hän ehkä itsekin osallistuisi.

Trumpin ja Putinin kaveeraus herättää kaikki Trumpin kotimaisten vastustajien kauhukuvat esiin. Niin myös venäläisen korona-avun vastaanottaminen, jota monet pitävät suurvallan nöyryytyksenä. Mutta nyt se on syöksynyt koronakriisin tappaviin syövereihin. Venäjä vasta valmistautuu niihin.

Ennen apu kulki toisin päin

Tietysti maailmalaajuisen katastrofin keskellä kaikki maiden keskinäinen apu ja yhteistyö on tarpeen motiiveista riippumatta. Lahjahevosen suuhun ei kannata katsoa.

Sata vuotta sitten apu kulki toiseen suuntaan, kun Yhdysvallat oli nouseva suurvalta. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Yhdysvallat lähetti satojen miljoonien dollarien arvosta. Operaatiota johti tuleva presidentti Herbert Hoover.

Yksi avun saajista oli sisällissodan jälkeen nälkää nähnyt Neuvosto-Venäjä. Kukaan ei odottanut, että se olisi vielä ollut luvattu työläisten paratiisi, mutta silloin apu oli tuolloin nöyryytys Leninille. Mutta pakko mikä pakko. Niin silloin ja niin nyt.

Avunanto päättyi siihen, että alkoi liikkua tietoja, että Neuvosto-Venäjä myy viljaa valuttaa saadakseen.

Seurasi jälleen yksi kylmä vaihe Venäjän ja Yhdysvaltain loputtomassa viharakkaussuhteessa. Nyt on taas hellempi hetki.