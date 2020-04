Poliisi käännytti yli sata autoilijaa Uudenmaan rajalla, yhtä sakotettiin – tällaisen sakon luvaton rajanylittäjä saa

Helsingin poliisin mukaan sakko napsahtaa, jos rajan ylittää kiellosta huolimatta. Sitä, miten keskiviikkona sakotettu autoilija ylitti rajan tarkastuspisteellä, poliisi ei osaa sanoa.

Keskiviikkona poliisi tarkasti Uudenmaan rajalla 21 443 ajoneuvoa, joista 127 käännytettiin, tiedottaa Helsingin poliisi Twitterissä. Yhtä käännytetyistä autoilijoista sakotettiin valmiuslain nojalla, poliisi kertoo.

– Sakotetut ovat enemmän tai vähemmän tahallaan ylittäneet rajan ja ansainneet rangaistuksen teostaan, komisario Jarmo Heinonen kertoo.

Heinonen ei osaa sanoa, millä tavalla sakotettu ylitti kiellosta huolimatta Uudenmaan rajan tarkastuspisteen. Komisario kertoo, että aiempina päivinä on ollut tapauksia, joissa ihminen on saattanut käydä juoksemassa rajan yli ja palannut sitten takaisin. Poliisin mukaan tämänkaltaisesta teosta määrätään lievää ylinopeutta vastaava päiväsakko.

– Jos sen sijaan ihminen esittää tarkastuspisteellä syyn, joka hänen omasta mielestään voisi oikeuttaa pääsemään maakuntarajan yli ja poliisi toteaa, että tällä syyllä ei pääse, niin silloin ei ole rikottu mitään lakia, eikä ihminen ole ylittänyt maakunnan rajaa, Heinonen kuvailee.

Junassa samalla aikavälillä keskiviikkona poliisi tarkasti 526 matkustajaa, joista seitsemän käännytettiin. Komisarion mukaan tarkastukset ja käännytykset junissa tehdään niin, että virkamiehet liikkuvat junissa ja pyrkivät aikaisessa vaiheessa tarkastamaan ihmisiä.

– Jos sieltä ihmisiä käännytetään, heidän on noustava seuraavalla pysäkillä pois ja tultava seuraavalla junalla tai jollain muulla tavalla takaisin. Uskoisin, että useimmat palaavat seuraavalla junalla takaisin lähtöasemalle.

Maakuntarajan saa ylittää vain välttämättömästä syystä. Uudenmaan raja on suljettu ainakin 19. huhtikuuta saakka.

Komisarion mukaan Uudenmaan rajalta käännytettyjen määrä on ollut laskemaan päin ja viime päivinä se on vakiintunut.

– Nyt kun puhutaan käännytetyistä, se ei tarkoita sitä, että kaikki olisivat yrittäneet lähtökohtaisesti toimia väärin. Tulkintavalta on annettu poliisille. Ihan samalla tavalla voi olla ihmisiä, jotka kuvittelevat, että heidän syynsä ei ole tarpeeksi hyvä maakuntarajan ylittämiseen, eivätkä he edes tule tarkastuspisteelle, vaikka meidän arvion mukaan voisi olla, että he saisivatkin rajan ylittää.

Poliisi on kuitenkin tyytyväinen, että ihmiset miettivät tarkkaan, onko maakuntarajan ylitys täysin välttämätöntä.

– Taudin leviämisen näkökulmasta luvallinen ja luvaton ihminen ovat samanarvoisia riskitekijöitä. Liikkumista ja sosiaalisia kontakteja maakuntarajan yli pyritään välttämään.