Tässä ovat keskiviikon käänteet koronatilanteessa

Ruotsi päätti tiukentaa linjaa. Kuolleiden määrissä uusia ennätyksiä muun muassa Espanjassa, USA:ssa ja Iso-Britanniassa. THL uskoo Suomen linjan toimivan.

Koronavirus pitää ihmiskuntaa sitkeästi otteessaan. Hyviäkin merkkejä on ilmassa, mutta synkkää kieltä kertoo se, että maailmanlaajuisesti tautiin kuoli vuorokauden aikana noin 4 500 ihmistä. Kuolleiden kokonaismäärä nousi jo yli 42 000:n.

Tilanne Suomessa

Suomessa ei raportoitu keskiviikkona yhtään koronakuolemaa, eikä tehohoidossakaan olevien määrä kasvanut radikaalisti. Kuolleita on kirjattu 17. Tehohoitoa tarvitsevia on 62 tiistaisen 56:n sijaan.

Sairaalassa olevien määrä kasvoi Suomessa sen sijaan reilummin, 137:stä 159:ään.

THL:n terveysturvallisuusosaston johtajan Mika Salmisen mukaan Suomessa tulee yhä varautua siihen, että epidemia tulee jatkumaan vielä useita kuukausia. Salmisen mukaan jo nyt on silti nähtävissä, että Suomessa tehdyt rajoitustoimet ovat jo purreet, sillä tapausmäärät eivät ole nousseet ”melko eksponentiaalista vauhtia”.

Hallitus ja THL ovat vastaamassa vähäistä testaamista koskevaan kritiikkiin. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kertoi päivällä, että testauskapasiteetti voidaan lähiaikoina kaksinkertaistaa nykyisestä 2 500:sta.

Tilanne Ruotsissa

Höllemmin kansalaistensa vapauksia rajannut Ruotsi on tehnyt käännöksen koronalinjassaan. Kuolleiden määrä on kaksinkertaistunut Ruotsissa vain kahden vuorokauden aikana. Kuolleita naapurimaassa on jo 239.

Suomen tapaan myös Ruotsi kehottaa nyt ikäihmisiä pysymään kotonaan. Ruotsissa aiotaan lisäksi rajoittaa kaupoissa kerrallaan asioivien määriä.

Tilanne maailmalla

Paljon Ruotsia surullisempia koronalukemia julkistetaan edelleen etenkin Espanjassa, Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa. Maissa kirjattiin uusi kuolleiden ennätyslukema: 864 Espanjassa, 811 USA:ssa, 563 Britanniassa.

Italiassa epidemia ei näytä enää pahenevan, mutta silti 727 ihmistä menetti vuorokauden aikana henkensä viruksen vuoksi.

Uutta tutkimustietoa

Kansainvälisen tutkimusryhmän uuden arvion mukaan jopa 80 prosenttia tartunnan saaneista saa korkeintaan lieviä oireita. Kiinalaisväestöön kohdistuneen selvityksen mukaan tartunnan saaneista kuolee 0,66 prosenttia eli yksi 1500:sta ihmisestä.