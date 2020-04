Vakava varoitus: edessä voi olla ruokakriisi – korona sekoittaa maailman elintarvikeketjuja

Koronaepidemia aiheuttamat liikkumisrajoitukset iskevät pahimmin maatalouteen.

Koronakriisi voi iskeä pitkittyessään rajusti koko maailman elintarvikkeiden tuotantoketjuun. Poikkeustilanteen tuomat liikkumisrajoitukset vaikeuttavat monella tavalla varsinkin maataloutta.

Lisäksi monet maat ovat alkaneet rajoittaa tiettyjen elintarvikkeiden vientiä. Yhdessä elintarvikeketjun häiriöt voivat johtaa todelliseen ruokakriisiin.

Aihetta käsiteltiin myös IS Uutisissa keskiviikkoiltana. IS Uutiset kertoi, että työvoimapula uhkaa suomalaisia maatiloja. Katso lähetys yllä olevalta videolta.

YK:n Elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) vaatii äskettäin pikaisia toimia ruoantuotannon turvaamiseksi. FAO:n mukaan häiriöt voivat alkaa näkymään jo huhti-toukokuun aikana.

– Meillä on edessä ruokakriisi, ellemme ryhdy pian toimenpiteisiin haavoittuvimpien sektoreiden suojelemiseksi, maailman elintarvikkeiden toimitusketjun turvaamiseksi ja koronaviruksen ruoantuotannolle aiheuttamien haittojen minimoimiseksi, FAO varoitti tiedotteessaan.

Koronakriisi uhkaa iskeä maailman elintarviketuotantoon.

FAO:n mukaan koronakriisin tuomat liikkumisrajoitukset voivat iskeä hyvin nopeasti maatalouteen ja elintarviketuotantoon. Yhdysvalloissa maanviljelijät ovat jo ilmaisseet huolensa, kun he eivät voi koronaepidemian aiheuttamien rajoitusten takia palkata vierastyövoimaa.

– Maatalous on sektori, joka on hyvin riippuvainen vierastyövoimasta. Vierastyövoimaa tarvitaan erityisesti myös esimerkiksi hedelmien ja vihannesten istuttamisessa ja poimimisessa, USA:n maanviljelijöiden osuuskunnan johtaja Chuck Conner sanoi CNN:lle.

Riippuvuus kausityövoimasta on johtamassa siihen, että maataloustuotanto on jäämässä maailmalla odotettua pienemmäksi. Suuri osa sadosta jää korjaamatta ja uutta istutetaan entistä vähemmän. Tarjonnan pieneneminen johtaa hintojen nousuun, mikä iskee kovimmin köyhimpiin maihin.

Tilannetta pahentaa entisestään se, että monet maat ovat alkaneet rajoittaa elintarvikkeiden vientiä. Koronan aiheuttamat vaikutukset yhdessä ruokaprotektionismin kanssa voivat olla mittavat.

Esimerkiksi maailman suurin viljantuottaja Venäjä on asettanut rajoituksia viljan viennille. Myös niin ikään suuriin viljanviejiin lukeutuva Ukraina on rajoittanut vientiä estääkseen hintojen nousun kotimaassa. Vietnam on puolestaan asettanut rajoituksia riisin viennille, mikä nosti maaliskuussa riisin hintaa.

FAO:n pääekonomisti Maximo Torero arvioi The Guardianille, että ruokaprotektionismi nopeuttaa merkittävästi koronaepidemian elintarviketuotannolle tuomien haittojen vaikutusta.

– Pahinta mitä voi tapahtua on, jos maat alkavat rajoittaa elintarvikkeiden vientiä. Nyt ei ole rajoitusten ja kauppasotien aika, vaan elintarvikkeiden maailmankaupan turvaaminen. Elintarvikkeiden tuotantoportaan työvoimapulan ja viennin sääntelyn yhteisvaikutukset voivat näkyä jo lähiviikkoina, Torero sanoi lehdelle.

– Myös kuluttajat voivat vaikuttaa tilanteeseen. Ihmisten ei pidä hamstrata liikaa elintarvikkeita, vaan ostettava vain välttämätön.