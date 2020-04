Koronatestauksen lisääminen madaltaa testikynnystä – THL:n pääjohtaja: ”Vähempioireisiakin tutkimuksiin”

THL:n pääjohtajan mukaan testauskapasiteetin lisääminen on tällä hetkellä kiinni näytteenoton resursseista.

Suomi on nostamassa koronaviruksen testauskapasiteettiaan. Asiasta kertoi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru hallituksen tiedotustilaisuudessa. Tällä hetkellä näytteitä testataan noin 2 500 päivässä.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta kertoo, että koronatestauksen lisääminen vaatii lisää resursseja nimenomaan sinne, missä näytteitä otetaan.

– Näytteenottopäässä tarvitaan välineistöä limakalvonäytteen ottamiseen käytetyistä pumpulipuikoista ja putkista lähtien, minkä jälkeen näytteet kuljetetaan laboratorioon, jossa ne analysoidaan.

Laboratoriot, joissa otetut näytteet testataan, ovat ainakin toistaiseksi pysyneet hyvin mukana vauhdissa.

– Nythän laboratorioiden kapasiteetti on siellä jossain 2 500 hujakoilla vuorokautta kohden, mutta se on koko ajan kasvamassa. Se laboratoriokapasiteetti ei ole tällä hetkellä täysin tullut käytetyksi, joten niitä näytteitä voidaan kyllä enemmän ottaa.

Tervahaudan mukaan yhtenäistä ohjeistusta koronatesteihin on kehitteillä.

– Varmastikin yhtenäistä ohjeistusta tullaan laatimaan tähän tilanteeseen, ja sitä ylläpidetään jatkossakin. Testaamisen toteutus on palvelujärjestelmän eli sairaanhoitopiirien, sairaaloiden ja terveyskeskusten käsissä. Lääkäreiden vastaanotolla tilanne arvioidaan ja otetaan sitten sairausepäilyistä tarvittaessa koronanäytteitä myös. Se vaatii vähän omanlaisensa näytteenotto-olosuhteet suojauksineen ja niin edelleen.

Testauksen lisääminen madaltaa testeihin pääsyn kriteereitä.

– Niin kuin muissakin tutkimuksissa, hoitava lääkäri päättää, minkälaisia tutkimuksia hän ottaa. Jos on pulaa resursseista joudutaan tekemään priorisointia. Nyt kun kapasiteetti kasvaa, saadaan enemmän potilaita mukaan tutkittavaksi ja entistä matalammalla kynnyksellä. Tämän ansiosta voidaan ottaa vähempioireisiakin tutkimuksiin.

Kapasiteetin kasvattaminen tarkoittaa Tervahaudan mukaan myös sitä, että terveydenhuollon henkilöstöä testataan tulevaisuudessa nykyistäkin herkemmin heidän työkykynsä takaamiseksi. Tervahauta ei pidä mahdottomana ajatusta siitäkään, että muiden kriittisten alojen työntekijöitä alettaisiin testaamaan enemmän.

– Kyllä varmaan sitäkin harkitaan riippuen siitä, mikä työvoimaresurssi niissä kriittisissä tehtävissä on. On paljon sellaisia aloja, jotka eivät kestä kovin montaa sairastapausta. Siinä mielessä on ihan perusteltua miettiä myös niitä.

Krista Kiuru väläytti hallituksen tiedotustilaisuudessa ideaa hakea niin kutsuttuja testikumppanuuksia Aasiasta, jolloin Suomesta lähetettäisiin tarvittaessa näytteitä muualle tutkittavaksi. Tervahauta kertoo, että asiaa on harkittu.

– Yhtenä osa-alueena selvityksessä on ollut kumppanuusidea mukana. On mietitty, että miten sellainen optio tarpeen vaatiessa olisi otettavissa käyttöön.

Tervahauta muistuttaa, että Suomen laboratorioiden kapasiteetti on tällä hetkellä hyvä ja kasvamaan päin.

– Kotimainen analyysikapasiteetti kasvaa koko ajan, eikä tällä hetkellä laboratoriopää ei ole ollut se rajoittava tekijä, vaan se pää, jossa ne näytteet otetaan. Eli se laboratiossa tapahtuva analyysi on tässä ketjussa vain yksi osa. Tähän asti se on riittänyt siihen nähden, mikä määrä kentältä on tullut näytteittä. Näytemäärät ovat siis jääneet laboratorioiden maksimikapasiteettia pienemmäksi.

Uusiakin menetelmiä ollaan ottamassa käyttöön. Tervahauta kertoo, että perinteisen näytteenoton rinnalle rakennetaan niin sanottua serologista analytiikkaa.

– Tämä tarkoittaa sitä, että ruvetaan kartoittamaan ja mittaamaan, missä määrin väestössä on jo immuniteettiä kehittymässä. Tämän sairauden osalta on paljon puhetta ja tutkimustuloksia siitä, että monet ovat kohdanneet sen täysin oireettomina. Nyt on jo käynnistynyt tiedonkeruu siitä, mikä määrä väestötasolla verikokeiden perusteella näyttää saaneen taudin.