Koronavirus tappaa miehiä enemmän kuin naisia – tutkijat löysivät selityksen

Naisten immuunipuolustus on parempi kuin miesten. Sama syy voi selittää myös kansan tuntemaa ”miesflunssa”-ilmiötä.

Koronavirustauti covid-19 tarttuu yhtä lailla miehiin kuin naisiinkin. Silti se vie sairaalahoitoon ja hautaan selvästi enemmän miehiä kuin naisia.

Saksassa tautiin kuolleista peräti kaksi kolmasosaa on miehiä, Espanjassa 65 prosenttia, Kiinassa 64 prosenttia. Sama ilmiö on havaittu myös Ranskassa, Iranissa ja Etelä-Koreassa. Italiassa sairaalahoitoon joutuneista covid-19-potilaista miehillä on 75 prosenttia suurempi todennäköisyys menehtyä kuin naisilla.

Tutkijoilla on tarjolla useita selityksiä epäsuhtaan. Tärkeimmät syyt ovat biologisia. Huono elämä – tupakointi ja viinanjuonti – on vain sivuosassa.

Tupakointi on toki koronavirustaudin riskitekijä, ja Kiinassa miesten tupakointi on selvästi yleisempää kuin naisten. Kiinalaismiehistä lähes puolet tupakoi, mutta naisista vain kaksi prosenttia. Tupakointi vaurioittaa keuhkoja ja aiheuttaa kroonisia keuhkotauteja, ja se saattaa osittain selittää miesten korkeaa kuolleisuutta.

– Eurooppalaisissa populaatioissa tilanne ei kuitenkaan ole lainkaan yhtä selkeä. Täällä naiset saattavat paikoin polttaa enemmän kuin miehet, sanoo saksalaisen Heinrich-Pette-instituutin virusimmunologian osaston johtaja Marcus Altfeld uutislehti Der Spiegelille.

Altfeldin mukaan sukupuolten välille syntyy eroja myös muiden infektiotautien kohdalla: influenssan, hiv/aidsin ja hepatiitin. Kysymys ei siis ole pelkästään covid-19:sta.

” Ajattelimme pitkään, ettei naisen toinen x-kromosomi ole aktiivinen.

Nyt päästään miesten ja naisten biologisiin eroihin.

– On kaksi biologista tekijää, jotka ovat hyvin merkittäviä. Yhtäältä estrogeeni- ja testosteronihormoneilla on vaikutusta, toisaalta eroja syntyy siitä, että naisilla on kaksi x-kromosomia, miehillä vain yksi, Altfeld sanoo.

Naisten estrogeeni kiihdyttää elimistön immuunipuolustuksen toimintaa, miehisellä testosteronilla puolestaan on päinvastainen, immuunivastetta vaimentava vaikutus. Selitys on interferonissa, joka säätelee virusten torjunnassa tärkeiden proteiinien tuotantoa.

– Tutkimustulokset osoittavat, että estrogeeni lisää interferonien tuotantoa. Hengitystieinfektiossa naisia auttaa parempi kyky tuottaa interferoneja, jotka estävät virusten leviämistä ja keuhkojen vaurioita, sanoi yhdysvaltalainen immunologi Susan Kovats uutistoimisto Xinhualle.

Naisilla on kaksi x-kromosomia, joista kumpikin osallistuu saksalaistutkimuksen mukaan immuunivasteen säätelyyn.

Monet immuunivastetta säätelevät proteiinit puolestaan ovat suoraan kytköksissä x-kromosomiin.

– Ajattelimme pitkään, ettei naisen toinen x-kromosomi ole aktiivinen. Mutta nyt tiedämme, että naisen immuunipuolustuksen solut voivat lukea molempien x-kromosomien ohjeita. Siksi monet immuunipuolustuksen säätelyn kannalta merkittävät molekyylit toimivat naisilla voimakkaammin kuin miehillä.

Tämä voisi selittää myös kansan tuntemaa ilmiötä ”miesflunssasta”. Naiset selviävät nuhakuumeesta ja influenssoista paremmin kuin miehet, ja myös heidän vasteensa rokotuksille on miehiä parempi.

Kiinassa tutkitut covid-19-potilaiden näytteet osoittavat, että naisten elimistössä on enemmän immuunipuolustukseen liittyviä soluja kuin miesten.

Naisten miehiä kyvykkäämmälle immuunipuolustukselle uskotaan olevan evolutiivisia taustasyitä. Naisen elimistö on rakennettu suojaamaan raskauden ja imetyksen aikana kahta ihmistä: äitiä ja lasta.

Mitalin toinen puoli on se, että naiset sairastavat miehiä enemmän niin sanottuja autoimmuunitauteja, muun muassa reumaa. Ne ovat sairauksia, joissa immuunipuolustus käy ihmisen omaa elimistöä vastaan.