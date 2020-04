Kommentti: Vihdoinkin Suomi kuuntelee WHO:n ohjetta ja lisää testaamista – mutta hankkeissa on yhä kysymysmerkkejä

Koronavirustaudin oireettomia tartuttajia on ilmeisesti todella paljon, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Testatkaa, testatkaa, testatkaa.

Näinhän kuuluu Maailman terveysjärjestön WHO:n tunnettu ohje koronaviruspandemian torjunnasta.

Vihdoinkin Suomi lähtee tälle tielle ja kolminkertaistaa testauksensa. Hallitus kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Tilaisuudessa esiintyneen THL:n terveysturvallisuusjohtajan Mika Salmisen mukaan WHO:n ohjetta on itse asiassa noudatettu koko ajan muun muassa testaamalla sairaalahoitoon tulevat oireiset potilaat ja ”matalalla kynnyksellä” terveydenhuollon henkilöstö.

Tosiasiassa toiminta on ollut niin rajoitettua, että terveydenhuollon ammattilaisten piiristä on kuulunut valituksia heikosta testeihin pääsystä ja jopa töihin kutsumisesta, huolimatta mahdollisista altistuksista.

Nyt tilanne siis muuttuu. On jo aika.

Aiemmin Salmisen vakaa käsitys oli, ettei laajaa testausta tarvita, jos lieväoireiset potilaat noudattavat karanteenia ja pysyvät kotonaan pärskimässä. Totta. Mutta kun eivät pysy. Sosiaalipsykologit tietävät hyvin, että ihmiset ovat loppujen lopuksi aika huonoja noudattamaan ohjeita ja määräyksiä. Sen varaan ei voi laskea.

Tärkein kelkan kääntymiseen vaikuttanut syy lienee se, että oireettomia, mutta tautia eteenpäin tartuttavia ihmisiä on ilmeisesti todella paljon. Yhdysvaltain tartuntatautiviranomainen CDC arvioi, että peräti yksi neljästä tartunnan saaneesta ei saa oireita. Määrä on valtava.

– Se selittää, miksi virus leviää niin nopeasti ympäri maata, sanoi CDC:n johtaja Robert Redfield uutiskanava NPR:lle tiistaina.

Juuri oireettomien tartuttajien saamiseksi haaviin on Islanti testannut väestöään aggressiivisesti. Muita onnistujia epidemian torjunnassa ovat olleet Etelä-Korea ja Taiwan.

Tieto oireettomien kantajien suuresta määrästä on saanut CDC:n pohtimaan myös uutta ohjeistusta hengityssuojaimista. Niiden käytön lisäämisellä voi olla todellista merkitystä pandemian torjunnassa, kuten Kiinan tartuntatautivirasto on aiemmin kertonut.

Koronavirustauti covid-19:n kliininen diagnostiikka tehdään erikoislaboratorioissa. Tämä geenimonistustekniikkaan perustuva PCR-testaus on hankalaa.

Salminen onnistui tiistain A-studiossa ja keskiviikon tiedotustilaisuudessa avaamaan erittäin hyvin PCR-testaukseen liittyviä ongelmia. Pelkkä kapasiteetin lisääminen ei riitä, vaan koko ketjun on oltava kunnossa näytteenotosta tulosten analysointiin ja tartuntaketjujen jäljittämiseen saakka. Viimeksi mainittu on erittäin työlästä hommaa. Mutta jos ketjuja ei jäljitetä, ei testauksestakaan ole hyötyä.

Jo PCR-testausketjun alkuvaiheessa eli preanalytiikassa voi sattua virheitä. Lääkärikunnassa on herännyt huoli siitä, että nenänielusta puikolla otettu näyte voi antaa väärän negatiivisen tuloksen, jos virusta on esimerkiksi potilaan keuhkoissa mutta ei nielussa. Potilaat ovat yksilöitä, eikä kukaan tiedä missä virukset hänessä parhaiten lisääntyvät, kirjoittaa immunologi Eliisa Kekäläinen Twitterissä:

”Preanalytiikan ongelma voi myös aiheuttaa väärän positiivisen löydöksen: jos vaikka koeputkea käsitellään käsineillä joissa on toisen potilaan virusta sisältävää sylkeä voi sitä päätyä myös negatiivisen potilaan putkeen. Preanalytiikan oikea toteuttaminen on erittäin tärkeää.”

PCR-testi on kuitenkin erittäin herkkä ja osuva, kun näyte on oikein otettu ja käsitelty. Ja toistaiseksi se on ainoa käytössä oleva ase, jolla tartuntoja voidaan luotettavasti todeta.

Ja jotta testauksesta olisi todellista hyötyä, on tartunnan saaneiden kontaktit jäljitettävä. Heitä tulee tuhansia lisää, kun testaus laajenee. Tätä tilannetta viranomaiset aikovat korjata haalimalla jäljittäjiä muun muassa opiskelijoiden ja yksityisten tahojen joukosta. Sairaanhoitopiirien infektiolääkärit eivät siihen pysty.

THL laatii parhaillaan strategiaa myös taudin levinneisyydestä kertovien vasta-ainetestien tekemisestä. Vasta-ainetesti ei sovi akuuttiin diagnostiikkaan, sillä vasta-aineet muodostuvat vasta noin parin viikon kuluttua tartunnasta.

Vasta-ainetestien avulla voidaan arvioida, kuinka moni suomalainen on sairastanut taudin ja saanut siihen vastustuskyvyn. Tieto on tärkeä muun muassa epidemian exit-strategian kannalta. Kun vastustuskyky on riittävän suurella osalla väestöä, voidaan tiukkoja torjuntatoimia ja rajoituksia ryhtyä purkamaan.

Salminen vihjaisi, että vasta-ainetestausta ryhdytään tekemään satunnaisotantojen avulla: testataan pieni, mutta tilastollisesti merkittävä osuus väestöstä säännöllisin väliajoin. Näin saadaan hyvä kuva taudin levinneisyydestä.

Tämä ei ole rahasta kiinni, sillä vasta-ainetestit ovat halpoja verrattuna pcr-testeihin – kympin tai kaksi kappale. Ne pitäisi nyt saada alkuun mahdollisimman nopeasti.