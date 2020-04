Poliisi tutkii murhan yritystä Helsingin Puotilassa: Miestä ammuttiin rappukäytävässä, tekijää ei ole löydetty

Pakoauto piti kovaa pörinää.

Kerrostalon rappukäytävässä ammuttiin miestä Helsingin Puotilassa keskiviikon vastaisena yönä noin kello 02.00. Uhri loukkaantui Klaavuntie 8 tapahtuneessa ampumisessa vakavasti. Poliisi tutkii rikosta nimikkeellä murhan yritys.

– Epäilty ampuja juoksi lähistöllä odottaneeseen harmahtavaan farmarimalliseen autoon, joka poistui paikalta. Poistuessa auto piti kovaa pörinää, ja sen kyydissä oli ainakin kaksi henkilöä, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kirsi Kanth.

– Koska epäiltyjä ei ole tavattu, poliisi ei voi tässä vaiheessa tiedottaa yksityiskohtaisemmin asiasta esitutkinnan siitä vaarantumatta.

Tapahtuma-alue on tiiviisti asuttu kerrostaloalue. Vaikka teko on tapahtunut öiseen aikaan, on se todennäköisesti herättänyt lähistön asukkaissa huomioita.

Poliisi kaipaakin kaikenlaisia havaintoja ja vihjeitä tapahtumasta sekä paikalta poistuneesta autosta.

Tiedot pyydetään lähettämään sähköpostilla osoitteeseen: vakivaltarikosyksikko.helsinki@poliisi.fi tai Whatsappilla numeroon: 0503422133.