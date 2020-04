Tämä on koronatilanne Suomessa nyt – katso keskiviikon tiedot

THL on julkaissut tuoreet luvut Suomen koronavirustilanteesta.

Suomessa on vahvistettu keskiviikkoon mennessä yhteensä 1446 laboratoriovarmistettua uuden koronaviruksen aiheuttamaa COVID-19-tautitapausta. Eiliseen verrattuna tartuntoja on vahvistettu 62 lisää.

Koska kaikkia epäilyjä ei testata, todellisten tartuntalukujen uskotaan olevan korkeampia.

Suomessa on todettu 17 koronavirustartunnan aiheuttamaa kuolemaa. Yhtään uutta kuolemantapausta ei ole eilisen jälkeen ilmennyt.

Sairaalahoidossa on 159 ihmistä, joista tehohoidossa on 62. Tehohoidossa on kuusi ihmistä enemmän kuin eilen.

Tällä hetkellä COVID-19 näytteitä voidaan testata noin 2 500 päivässä ja testauskapasiteettia kasvatetaan mahdollisimman nopeasti. Kapasiteetin ollessa rajallinen THL ja sairaanhoitopiirit ovat joutuneet yhdessä priorisoimaan testattavia ryhmiä.

Yhteensä testejä on tehty noin 24 200.