HUS:n Lehtonen koronatestauksesta: ”Toimenpiteet eivät ole olleet hyvin koordinoituja”

HUS:n diagnostiikkajohtajan mukaan resursseja tulisi tartuntojen testauksen ohella käyttää myös tartuntaketjujen jäljittämiseen ja katkaisemiseen.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru kertoi tänään, että Suomi aikoo jopa kolminkertaistaa koronavirustartuntojen testausmäärän lähiaikoina.

HUS:n diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan Suomen testausstrategia on yksipuolinen, ja kaipaisi muutoksia.

– Itselleni on jäänyt hiukan epäselväksi, mitä testaamisella ajetaan, tai enemmänkin se, että toimenpiteet eivät ole olleet hyvin koordinoituja. Testaaminen on toki tärkeä osa epidemian hallintaa, mutta sitten pitäisi olla myös resursseja tartuntaketjujen katkaisemiseen.

Lehtosen mukaan olisi siis tärkeää hakea aktiivisesti virustartunnan saaneiden potilaiden kontakteja ja laittaa heitä karanteeniin. Muuten epidemian eteneminen jatkuu.

– Strategiana on ollut lähinnä rajoittaa epidemian etenemistä, mutta kieltämättä on vähän näyttänyt siltä, ettei toimenpiteiden koordinaatio ole ollut parasta mahdollista. Testauskapasiteettia on kyllä ollut, mutta sitä ei ole aina välttämättä käytetty ihan tarkoituksenmukaisesti.

Lehtonen ei osaa sanoa, miksi toimenpiteitä on keskitetty lähinnä virustartuntojen testaamiseen eikä tartuntaketjujen jäljittämiseen ja katkaisemiseen. Vastuu toimenpiteiden yhteensovittamisesta ja koordinoinnista on hänen mukaansa lähtökohtaisesti valtioneuvostolla.

– Lääketieteellisissä toimenpiteissä myös sosiaali- ja terveysministeriöllä on keskeinen rooli strategian suunnittelussa.

Lähestymistapaa tulisi Lehtosen mukaan nyt muuttaa.

– Meillä kuitenkin on altistuneita henkilöitä, joilla on ollut kontakteja, ja tämä jäljityskapasiteetti on ollut suhteessa potilasmäärien kasvuun aika pieni. Mitään hirveitä toimenpiteitä ei sen lisäämiseksi ole näkynyt. Kyllä siihenkin pitää satsata, jos testaamista lisätään tai potilasmäärät lisääntyvät. Pitäisi joko tehdä päätös, että tartunnan jäljitystä ei tehdä, jolloin testaaminenkin on hiukan turhaa, tai aidosti lisätä tartunnan jäljitystä, jotta epidemiaketjut saadaan katkaistua.

Lehtosen mukaan ei puhuta tarpeeksi siitä, mitä testaamisen jälkeen tapahtuu, ja millaisia resursseja se vaatii.

– Kieltämättä sellainen kokonaisvaltainen ajattelu on hiukan ehkä loistanut poissaolollaan. Kun tehdään toimenpiteitä niin pitäisi aina miettiä, mitä varten niitä tehdään ja mitkä ovat sitten jatkotoimenpiteet.