Pääsiäiseksi tulossa keväinen ja lämmin sää – ”Reilusti yli 10 asteen lämpötiloja”

Etelään on ennustettu reilusti yli 10 asteen lämpötiloja 6.4. alkavalle viikolle.

Maailmaa koetteleva koronaviruksen aiheuttama epidemia on jättänyt monilta kevään tulemisen ihmeen tarkkailun vähälle huomiolle.

Nyt jos koskaan kannattaa iloita siitä, sillä pääsiäinen lähestyy kovaa vauhtia. Säästä on luvassa myönteistä kerrottavaa.

– Suursäätila vaikuttaa vielä nyt vaihtelevalta. Vielä 6.4. alkavalla viikolla Suomen säässä näkyy matalapaineen vaikutusta, mutta sen jälkeen muutos on tulossa lännestä. Siellä on lämmin korkeapaine, Forecan meteorologi Juha Föhr kertoo Ilta-Sanomille.

Hän muistuttaa, että mitä pidemmälle ennuste ulottuu sitä epävarmemmaksi se muuttuu.

Käänne tapahtuu kohti lämpimämpää

10.4 on pitkäperjantai, pääsiäispäivä on sunnuntaina 12.4. ja toinen pääsiäispäivä on maanantaina 13.4. Mitä säätilasta voi sanoa pääsiäisen tienoosta?

– Jos välikorkeapaine ulottuu Suomeen saakka, luvassa on selvästi lämpenevää. Pääsiäinen ei vaikuta myöskään sateiselta, vaikka vielä perjantain ja lauantain välisenä yönä Suomen yli liikkuu pieni matalapaineen alue. Varsinainen pääsiäinen saadaan viettää lämpimässä ja poutaisessa sää, Föhr sanoo.

Foreca kertoo myös Twitter tilillään siitä, miten tämän viikon viileyden jälkeen Suomeen tulee lämpimämpää säätä.

Forecan kuukausiennuste kertoo, että huhtikuu alkaa tavanomaista viileämmällä viikolla. Loppukuuksi ennustetaan kuitenkin keskimääräistä lämpimämpää säätä.

Suomen sää on vielä tällä hetkellä laajalti hieman keskimääräistä maalis-huhtikuun vaihdetta kylmempää. Huhtikuu jatkuu kuitenkin ennusteen mukaan tämän viikon jälkeen keskimääräistä lämpimämpänä koko kuukauden ajan, Forecan meteorologi Joanna Rinne kertoo Ilta-Sanomille.

Viikot pääsiäisen ympärillä lämpimiä

Hän kertoo, että viikot pääsiäisen ympärillä näyttävät keskimääräistä lämpimämmiltä.

Tilastojen mukaan ajankohdan keskimääräiset ylimmät lämpötilat ovat maalis-huhtikuun vaihteessa maan eteläosassa 4–6 asteessa, maan keskiosassa 2–4 asteessa, suuressa osassa Lappia ja Kainuussa 0–2 asteessa ja Pohjois-Lapissa enimmäkseen nollassa tai hieman pakkasella.

– Ensi viikolla vuodenaikaan nähden lämmin sää palaa suureen osaan Eurooppaa. Poikkeuksina tähän ovat Lappi, Islanti sekä Kreikan ja Turkin seutu. Keski-Euroopassa ja Espanjassa on ennusteen mukaan 3–4 astetta tavanomaista lämpimämpää. Huhtikuun loppupuoliskon ennuste vaihtelee Euroopassa keskiarvon paikkeilta jonkin verran keskiarvoa lämpimämpään, Rinne sanoo.

Virpojat saattavat päästä liikkeelle ihanaan säähän.

Kevään voitto lähestyy

Pääsiäinen on kirkkovuoden keskus ja huippukohta. Se voi tuoda tullessaan tänä vuonna myös upeana sään.

Jos keskiarvot ylitetään, se tietää sitä, että pääsiäisestä voi tulla ihanan poutainen ja lämmin.

Mikä voisi olla eteläisen Suomen lämpötila, jos paras vaihtoehto toteutuu 11.4.–13.4.?

– Ennuste päättyy 10.4., joten siitä eteenpäin ei vielä tiedetä, mutta 10.4. asti on etelään ennustettu reilusti yli 10 asteen lämpötiloja. Tarkka lukema riippuu pilvisyydestä, Forecan Joanna Rinne sanoo.