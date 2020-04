SPR:n palveleva puhelin auttaa numerossa 0800 100 200.

Suomen Punainen Risti (SPR) on avannut palvelevan puhelimen, johon voi soittaa liittyen koronvirusepidemian aiheuttamiin huoliin ja murheisiin.

Numeron tarkoitus on auttaa ihmisiä, joilla on tarvetta keskustella luottamuksellisesti mieltä painavista asioista. SPR:n ja sen yhteistyökumppaneiden mukaan puhelimelle on havaittu olevan tarvetta. Puhelimella on tavoitteena vähentää viranomaisten palvelunumeroiden kuormitusta.

Soittaminen on maksutonta ja palvelua on tarjolla suomeksi. Numero on 0800 100 200.