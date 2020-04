Hiljentyneessä Helsingissä yksi paikka vetää väkeä – oli sää mikä vain: ”On päästävä ulos!”

Edes nollakeli ja jäätävän navakka luoteistuuli ei pitänyt helsinkiläisiä sisätiloissa koronaviruksen keskellä tiistaina. Hietarannan uimarannalla riitti ulkoilijoita.

Lämpötila on nollassa, ja navakka luoteistuuli on jäätävä. Seurasaarenselältä puskevat aallot saavat valkoisen vaahtopäisen kruununsa.

Viima käy kirjaimellisesti luihin ja ytimiin. Normioloissa tällaisella kelillä ei juuri huvittaisi panna nokkaansa ovesta ulos.

Mutta nyt ei eletäkään normaaleja aikoja. Uimahallit ovat kiinni, samoin suurin osa kunto- ja punttisaleista sekä muista sisäliikuntapaikoista. Lisäksi iso osa ihmisistä tekee etätöitä kotoaan ja viettää valtaosan päivästä neljän seinän sisällä.

Tässä tilanteessa liikunnannälkäiset helsinkiläiset ovat valmiita uhmaamaan arktista säätä ja lähtemään liikkumaan ulos.

Jäätävä viima ei vienyt Elina Salorannan lenkkeilyintoa.

Hietarannan uimarannalla vastaan tulee ensimmäinen lenkkeilijä, jonka tuulipuvunhousut vain lepattavat navakassa tuulessa.

– Mikäs tässä... Mieluummin olen täällä kuin kotona tietokoneen ääressä, lenkillä ollut Elina Saloranta sanoo.

– Tämä on kaikille uusi tilanne. Käytännössä suurin osa ajasta kuluu arjen pyörittämiseen, kun minulla on kaksi lasta etäopetuksessa kotona ja itsekin työskentelen päivät kotona, Saloranta jatkaa.

Myös Hietarannan uimarannan upouudella ulkoliikuntapaikalla käy jatkuva kuhina. Ihmiset vetävät leukoja hanskat käsissä ja pipot päässä, jumppaavat kahvakuulien avulla ja pumppaavat painoja telineessä ylös ja alas.

Jori Kurula ja Liisa Koskimäki ovat käyneet Hietarannan ulkoliikuntapaikalla jumppaamassa säännöllisesti – ja aikovat käydä vastakin.

– Hienoa, että tällainen paikka on. Helpottaa omaa mielenterveyttä, varsinkin jos on pieni asunto. Nyt ei tarvitse pelkästään kävellä tai juosta, tyttöystävänsä Liisa Koskimäen kanssa jumpalle tullut Jori Kurula iloitsi.

Kurula sanoo, että koronavirus on vaikuttanut päivittäiseen elämään melko paljon. Työt ovat siirtyneet kotiin, ja ilman ulkoliikuntaa päivittäinen kontakti ulkoilmaan voisi jäädä pelkkään kauppareissuun.

– Tavoite on käydä täällä joka toinen päivä, säiden mukaan. Täällä pystyy käymään, jos ei sada, Kurula naurahti.

Tiistai-iltapäivän arktisesta puhurista puuttui tosiaan enää sade.

Vasta pari viikkoa sitten avattu Hietarannan ulkoliikuntapaikka on saavuttanut heti kovan suosion. Tiistain koiranilmassa paikalla oli noin kymmenen kuntoilijaa. Kun keli on ollut kauniin keväinen, väkeä on ollut paljon enemmän, lähes ruuhkaksi asti.

Tennistä leipälajinaan pelaava Oskar Antinheimo kävi pitämässä lihaskuntoaan yllä.

Joissakin Suomen kaupungeissa päättäjät ovat koronaviruksen takia sulkeneet myös ulkoliikuntapaikkoja.

– Oma mielipiteeni on se, että toivottavasti tällaisia hyviä paikkoja tulisi vielä enemmän. En näe sitä riskinä, jos tällainen määrä ihmisiä on täällä kerrallaan. Mutta näistä asioista päättävät tietysti viisaammat, Kurula luonnehti.

Tennistä helsinkiläisessä HVS-Tennis-seurassa pelaava Oskar Antinheimo oli myös pysähtynyt jumpalle.

– Tosi monen ihmisen arkielämä on tällä hetkellä melkoisen rajattua. On pitkän päälle aika ankeaa olla koko ajan kotona. Nyt kun kouluhommatkin tehdään etänä, niin on vain päästävä ulos sieltä kotoa. Nyt kun vielä saa olla ulkona, Antinheimo letkautti.

Antinheimo on ainakin vielä saanut myös lajinomaista harjoittelua, sillä Talin tenniskeskus on pitänyt ovensa auki.

– En sitten tiedä, kuinka kauan.

Hanna Möttönen sanoo, että heidän peliporukastaan käy kerrallaan pelaamassa korkeintaan kuusi henkeä.

Keskellä muutoin autiota hiekkarantaa on kuuden hengen porukka pelaamassa beach volleya. Neljä pelaajaa pelaa aina kerrallaan ja kaksi pallottelee keskenään.

Asusteet eivät ole niin niukkoja kuin kesähelteillä, mutta pallo saa kyytiä talvitamineissakin sen verran, että lämmin tulee. Kaikilla on myös hauskaa.

– On tässä sen verran vaatekerrastoja päällekkäin, ettei suoraa kontaktia tule. Yksikseen on aika tylsä urheilla. Silloin ei voi kuin kävellä, juosta tai pyöräillä. Nyt kun hankimme oman verkon, verkkotolpat ja muut tarvikkeet, voimme pelata heti, kun saamme porukan kasaan, yksi pelaajista Hanna Möttönen sanoi.

Beach volley on Möttöselle tällä hetkellä tärkeä henkireikä.

– Töissä käyn ja muuten olen kotona. Ilman beach volleyta elämässä ei olisi juuri muuta. Harmi, että korona sekoitti pelaamista jonkin verran, kun Salmisaaren beach volley -halli on kiini.

Ehkä sekoitti mutta ei lopettanut. Oli sää sitten mikä hyvänsä.

Möttösen ”oikea” laji on jalkapallo. Hän pelaa IF Gnistanissa naisten III divisioonaa.

– Katsotaan nyt, tuleeko eteen lajin vaihto. Päästäänkö tässä pelaamaan jalkapalloa koko kesänä? Möttönen naurahti.

Martta Hämäläinen-Franken ase arktiseen beach volleyyn oli suomalainen sisu ja brasilialainen pelaamisen riemu.

Beach volleyn sosiaalista ulottuvuutta korosti myös Martta Hämäläinen-Franke.

– Suurin osa tästä peliporukasta asuu yksin. Jos vielä tekee töitä kotona, ei välttämättä tapaa ketään päiväkausiin. Esimerkiksi oma siskoni on sairaanhoitaja, joka työskentelee vanhusten parissa. En voi tällä hetkellä tavata häntä, Hämäläinen-Franke kuvaa.

– Niille se voi olla helpompaa, joilla on perhe. Mutta jos olet yksin 2–4 viikkoa, se ei ole helppoa. Tällaisten pelien takia ei tule masennusta eikä negatiivisuutta.

Minkälaista on pelata nollakelissä ja jäätävässä viimassa pipot päässä ja hanskat käsissä?

– Äitini on suomalainen ja isäni brasilialainen. Suomalaisuudesta on tullut sisu ja brasilialaisuudesta halu olla ulkona, rannalla ja pelata, Hämäläinen-Franke virnisti.