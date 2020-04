Tänään lännessä poutaa ja aurinkoista – uusi sadealue saapuu torstaina

Suomessa vallitsee melko voimakas pohjoisluoteinen ilmavirtaus, jossa pilvisyys on laajalti runsasta ja etenkin idässä tulee lumikuuroja.

Lännessä sää on kuitenkin poutainen ja aurinkoinen, tuulikin heikkenee jo iltapäivällä. Lumikuuroja tulee varsinkin aivan idässä ja osassa Kainuuta. Muuten pohjoisessa, lähinnä Itä-Lapissa tulee jokunen lumikuuro. Lapin luoteisosassa on laajalti aurinkoista.

Päivälämpötila on etelässä aprillipäivälle jokseenkin tavanomainen, yölämpötila on hieman alakanttiin.

Pohjoisessa päivälämpötila on enimmäkseen nelisen astetta ajankohdan keskiarvoa alempi.

Yöllä on laajalti selkeää. Mutta länteen leviää torstaiaamuksi lumi- ja vesisateita, joita liikkuu päivällä maan etelä- ja keskiosassa, eniten sataa etelässä. Pilvisyys lisääntyy myös pohjoisessa. Illalla etelässä voimistuu lounaistuuli ja lumi- ja vesisateet painottuvat maan keskiosaan.

Perjantaiyönä sateet yleistyvät myös etelässä, missä lounaistuuli voimistuu edelleen. Lumisade leviää Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Päivällä Suomen yli liikkuu matalapaineenalue itään. Iltaa kohti sateet ovat myös etelässä enempi räntää tai lunta.

Torstaina Skandinaviassa ja Norjanmerellä on itään liikkuva matalapaine. Keski-Euroopassa sinnittelee vielä nippa nappa korkeapaineenalue. Välimerellä on toinen matalapaine lännessä, toinen idässä. Italiassa on aurinkoista, samoin Länsi-Kreikassa.