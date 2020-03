Husin ylilääkäri Verkkouutisille: myös suomalaisia koronapotilaita hoidettu klorokiinilla

Yksittäisiä potilaita on hoidettu kokeellisella lääkehoidolla Suomessakin.

Myös Suomessa on hoidettu yksittäisiä koronaviruspotilaita malarialääkkeenä tunnetulla klorokiinilla ja sen johdannaisella hydroksiklorokiinilla, Husin ylilääkäri Asko Järvinen kertoo Verkkouutisille.

Lääkehoito on toistaiseksi kokeellista. Järvinen kertoo Verkkouutisille, että lääkehoitojen laajentamista selvitetään parhaillaan lääkevalvontaviranomaisten kanssa.

– Lääkehoitoa, joka olisi todettu tehokkaaksi ja turvalliseksi riittävissä tutkimuksissa ei ole, eikä millään lääkkeellä ole hyväksyttyä käyttöaihetta Covid-19-infektion hoidossa, Järvinen sanoo Verkkouutisille.

Klorokiini ja sen johdannainen hydroksiklorokiini voivat Järvisen mukaan olla kuitenkin hyödyllisiä joidenkin koronaviruspotilaiden hoidossa.

Klorokiini on yksi lääkkeistä, joiden mahdollisia vaikutuksia koronaviruksen hoidossa selvitetään parhaillaan. Laajamittainen tieteellinen näyttö sen hyödyistä puuttuu kuitenkin vielä.

Klorokiinin on joissakin tutkimuksissa havaittu estävän koronavirusinfektion leviämistä, muun muassa Al Jazeera on kertonut.

Myös muita lääkeaineita tutkitaan

Klorokiinin lisäksi koronaviruspotilaiden hoitoon on testattu hiv-lääkkeitä, eli Ritonavir ja Lopinavir -nimisten lääkeiden yhdistelmää. Lupaavia ja laajamittaisia tuloksia lääkeyhdistelmän toimivuudesta ei ole kuitenkaan saatu.

Kiinalaiset tutkijat puolestaan ovat kertoneet, että japanilainen favipiravir-influenssalääke olisi helpottanut koronaviruspotilaiden oireita. Kiinalaiset tutkijat ovat kertoneet, että lääkehoidon saaneiden koronapotilaiden keuhkot toipuivat huomattavasti muita potilaita paremmin, The Guardian kertoo.

Kenties lupaavimpia tuloksia on tarjonnut kuitenkin Remdesivir-niminen lääke, jota on käytetty myös ebolan hoidossa, mutta heikolla menestyksellä. Lääke on suunniteltu hidastamaan terveiden solujen tartuntaa estämällä viruksen replikaation. Yhdysvaltalaistutkimus havaitsi koeputki- ja eläintutkimuksissa, että lääke voi estää koronaviruksia, jotka aiheuttavat sarsin ja mersin. Lääkkeen oli havaittu helpottaneen myös kahden COVID-19-potilaan oireita. Tulokset julkaistiin The New England Journal of Medicine -tiedejulkaisussa.

Myös lukuisia muita lääkkeitä testataan tällä hetkellä koronaviruksen hoidossa ympäri maailman.

Kilpajuoksun keskellä on kuitenkin syytä muistaa, että onnistuneet lääkehoidot ovat vasta yksittäisiä tapauksia. Maailman terveysjärjestö WHO on muistuttanut ihmisiä suhtautumaan tietoihin vielä varauksella.

Juttua päivitetty 1.4. kello 1.30. Lisätty tieto, että lääkehoitojen laajentamista selvitetään lääkevalvontaviranomaisten kanssa.