Miikka, 25, jäi koronamottiin köyhään Albaniaan, pitää poispääsyään mahdottomana – ”Täällä on turvallisempaa kuin Suomessa”

Lahtelaismies kertoo, että Albaniassa on otettu kovat keinot käyttöön koronauhan torjumisessa.

Koronapandemia on kahlinnut noin kolmisen tuhatta suomalaista mottiin eri puolille maailmaa. Suurin osa heistä haluaisi tiettävästi palata pikaisesti Suomeen, mutta tilanne on hankala, koska maiden ulkorajat ja lentokentät ovat järjestään kiinni. Eikä kukaan osaa ennakoida, kuinka pitkään.

Ulkoministeriö pyrkii auttamaan mottiin jääneistä suomalaisia järjestämällä omia paluulentoja. Joidenkin kohdalla tilanne näyttää kuitenkin toivottomalta – kuten 25-vuotiaalla Miikka Leppäsalolla Albaniassa, sen pääkaupungista Tiranasta noin viiden tunnin bussimatkan päässä sijaitsevalla Sarandalla.

– Voinko päästä täältä Suomeen? Kuvailisin tilannettani mahdottomaksi. Tämä lienee realismia ainakin niin pitkään, kun tämä koronakriisin akuutti vaihe on päällä, lahtelaismies näkee.

– Toivon tietysti olevani väärässä, mutta täällä Albaniassa lentokentät ovat kiinni, yksityinen autoilu kielletty ja julkinen liikenne pysäytetty. Pelkäänpä, ettei ulkoministeriö yritä järjestää paluulentoa täältä yhden suomalaisen takia.

Leppäsalolla ei ole lapsia, mutta koti-Suomessa erityisesti vanhemmat, läheiset ja tyttöystävä odottavat jo kuumeisesti hänen paluutaan.

– En usko, että huhtikuussa on mitään asiaa lähteä, mutta toivottavasti jo toukokuussa olisi. Olen varautunut kuitenkin myös siihen, että pääsen palaamaan vasta kesä-heinäkuussa. Ikävä painaa kovasti, totta kai. En silti sorru valittamaan kohtalostani, Leppäsalo painottaa.

– Tälle ei nyt mahda mitään. Sitä paitsi monet muutkin suomalaiset ovat samassa tilanteessa eri puolilla maailmaa. Eikä Suomessakaan ole uutisten perusteella helppoa, kun ihmisten suositellaan välttelevän ulkona liikkumista ja tosi monet paikat ovat kiinni. Kärsittävä vaan on.

”Maa kolmessa päivässä kiinni”

Albania tunnetaan Euroopan köyhimpänä maana. Harvalla suomalaisella tulee edes mieleen matkustaa maahan, jossa ihmisten keskikuukausiansiot ovat arvion mukaan vain noin 300 euroa. Jotkut ovat kuitenkin löytäneet lomakohteekseen Sarandan, maan tunnetuimman turistipaikan – niin myös Miikka Leppäsalo.

Meren rannalla sijaitsevasta vajaan 30 000 asukkaan Sarandasta on vain runsaan puolen tunnin matka tunnetulle Korfun saarelle, jossa myös Leppäsalo ehti vierailla. Sarandan ja Korfun kauniissa maisemissa hän aikoi viettää rentouttavan, noin kuukauden mittaisen loman ennen kuin aloittaisi työt kalankasvatusyrityksessä Suomessa.

Ensimmäiset puolitoista viikkoa sujuivat onnellisten tähtien alla, kunnes taivas tummeni yhdessä hetkessä.

– Olin suomalaisen kaverini kanssa bussimatkalla Sarandasta Tiranaan, jossa suunnittelimme viettävämme jokusen päivän ennen hänen paluulentoaan. Matkan aikana meille kerrottiin, että Tiranassa oli varmistunut ensimmäinen koronatartunta, ja siitä ei sitten mennytkään pitkään, kun kaikki alkoi olla säpissä, Leppäsalo kertoo.

Lauri Ermala (vasemmalla) ja Miikka Leppäsalo.

– Tämä tapahtui kolme viikkoa sitten tiistaina, ja jo heti seuraavana päivänä paikallinen poliisi kävi sulkemassa esimerkiksi ravintolat eri puolilla maata. Myös liikenne meni lähes saman tien kiinni, mutta onneksi kaverini sai vielä bussikyydin kentälle ja minä puolestani takaisin Sarandaan. Oman paluulentoni piti lähteä kahta viikkoa myöhemmin.

Albaniassa byrokratia ja politiikka eivät nousseet jarruiksi, kun maata alettiin eristää koronauhalta. Kaksi päivää ensimmäisestä todennetusta tartunnasta maan sisäinen julkinen liikenne pysäytettiin, ja kolmantena päivänä eli perjantaina kieltolistalle joutui mm. yksityinen autoilu.

– Maan voi sanoa menneen jo kolmessa päivässä kiinni. Nyt auki ovat enää ruokakaupat ja apteekit, ja esimerkiksi kauppaan päästäkseen on anottava valtiolta erikseen lupa. Kaupassa saa käydä vain yksinään ja siellä aikaa ostoksille on yksi tunti, Leppäsalo selvittää.

– Kieltoja noudatetaan tosi hyvin, sillä jos esimerkiksi jää autoilusta kiinni, sakko on peräti 500 euroa. Sitä ei albanialaisten palkoilla maksettaisi ihan heti takaisin. Olen joka tapauksessa iloinen, että Sarandassa valvonta on erilaista, ja erillistä lupaa ei tarvitse anoa.

”Sairaanhoidon taso tosi heikko”

Sarandassa kerrostaloasunnossa majailevan Leppäsalon piina alkoi konkretisoitua heti seuraavan viikon maanantaina. Selvisi, että hänen paluulentonsa oli peruttu – kuten lähes kaikki muutkin lennot Albaniasta poispäin.

– Vielä silloin viikonloppuna ajattelin, että kyllä kaikki järjestyy. Mutta heti alkuviikosta todellisuus iski rankasti vasten kasvojani, kun lentokentät menivät kiinni, eikä paluulentoja ollut enää tarjolla. Tai oli muutama paikka Tiranasta välilaskujen kautta joko Wieniin tai Frankfurtiin, mutta en uskaltanut varata niitä, koska ulkoministeriöstäkin kerrottiin, että saattaisin jäädä kentälle jumiin, Leppäsalo sanoo.

– Niiltä kentiltä ei olisi ollut enää jatkolentoja Suomeen. Silloin aloin tajuta, että hetkinen, nyt täältä ei muuten taidetakaan päästä pois. Shokki iski. Ajattelin, että eihän tämä voi olla edes todellista!

Sittemmin Leppäsalo on edelleenkin kartoittanut lentoja, vaikkei se toistaiseksi mitään hyödytä. Myös ulkoministeriöön hän on ollut yhteydessä.

– Nyt olen jo alkanut tottua tilanteeseen. Pärjään taloudellisesti halvassa maassa, ja onneksi saan seuraa kolmesta muusta suomalaisesta, jotka olisivat olleet Albaniassa muutenkin pitempään. Ei tarvitse sentään aivan yksin tylsistyä, Leppäsalo kiittelee.

– Lämmintä alkaa olla pian 20 astetta, mutta ei täällä voi oikein muuta tehdä kuin käydä kaupassa ja katsoa telkkaria. Ulkonaliikkumiskielto alkaa joka päivä kello 13, joten sitä ennen ehtii onneksi ulkoilla ja ottaa aurinkoa. Sunnuntaisin ulkona ei valitettavasti saa liikkua laisinkaan.

Leppäsalon mukaan kaupoissa riittää ruokaa hyvin. Albanialaiset eivät hänen mukaansa ole ”samanlaisia hamstraajia kuin suomalaiset”, mutta paikallisen terveydenhuollon taso huolettaa.

– Olen iloinen, että täällä on nyt tiukat rajoitukset käytössä, koska se on paras tapa jarruttaa koronan leviämistä. Sarandassa ei ole tavattu yhtään tartuntaa, ja koen, että täällä on tällä hetkellä turvallisempaa kuin Suomessa. Ehdottomasti on, hän linjaa.

– Mutta jos virus leviäisi tännekin, sitten voisi alkaa jopa hieman pelottaa, koska köyhän maan sairaanhoidon taso on ymmärtääkseni tosi heikko. On pysyttävä terveenä. Helpotusta tuo se, että Suomessa työnantajani on ollut ymmärtäväinen, joten ehkä se elämä taas jossain kohti voittaa.