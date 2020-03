Koronasta Suomelle miljardien lasku, väkivallan uhka kasvaa kodeissa – tässä tiistain käänteet koronatilanteessa

Koronavirus on vaatinut Suomessa 17 kuolonuhria.

Suomessa on todettu yhteensä 1 384 varmistettua koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi iltapäivällä. Tapauksien määrä lisääntyi maanantaista 71:llä.

Uusien koronatartuntojen määrä laski jo neljättä päivää. Siitä huolimatta Suomi on vielä epidemian alkuvaiheessa, HUS:n infektiosairauksien linjajohtaja, ylilääkäri Asko Järvinen arvioi.

Kuolonuhreja tauti oli tiistaihin mennessä vaatinut 17.

Ruuhkat Uudenmaan rajoilla helpottivat

Liikenne suljetun Uudenmaan rajalla oli tiistaiaamuna huomattavasti rauhallisempaa kuin maanantaina. Ruuhkat jäivät pieniksi ja poliisin mukaan näyttää siltä, että kansalaiset ovat ottaneet annetut määräykset vakavasti.

Uudenmaan rajatarkastuspisteet ovat rauhoittuneet.

Poliisin mukaan Uudenmaan rajalla tarkistettiin kello 9–18 välillä 20 870 ajoneuvoa, joista 73 jouduttiin käännyttämään. Junamatkustajia oli 561, joista kahdeksan käännytettiin. Valmiuslain rikkomisesta kirjoitettiin yksi sakko.

Ravintolat sulkeutuvat viimeistään lauantaina

Valtioneuvosto antoi täydentävän asetuksen ravintoloiden sulkemisesta. Ravintoloiden ja kahviloiden pitänee sulkea ovensa asiakkailta, kun vuorokausi vaihtuu lauantaiksi 4. huhtikuuta.

Tämä on nyt tuttu näky monen ravintolan ovella.

Rajoitukset eivät koske ruokahuollon kannalta välttämättömiä koulujen, sairaaloiden ja vastaavien laitosten ruokaloita tai vain yritysten omaa henkilöstöä palvelevia henkilöstöravintoloita.

Koronasta miljardien lasku

Koronakriisin hoidosta aiheutuu Suomelle jättimäinen lasku.

Valtiovarainministeriön kansantalousosaston osastopäällikkö Mikko Spolander arvioi IS:lle, että valtion ja kuntien verotulot tulevat tippumaan useiden miljardien eurojen edestä. Alijäämien myötä myös velkaa joudutaan ottamaan lisää useita miljardeja.

Julkisen talouden alijäämä voi kasvaa jopa 6,5–8 miljardia euroa. Tämän päälle tulevat vielä hallituksen toimet, joilla lievitetään yrittäjien ja kotitalouksien ottamaa iskua, esimerkiksi suoria tukia lisätään ja veroja ja sosiaaliturvamaksuja lykätään.

Väkivallan uhka kasvaa kodeissa

Monissa kodeissa eristäytyminen on lisännyt väkivallan uhkaa.

Lähisuhdeväkivallan kohteeksi joutuvia auttavalle Nollalinjalle on alkanut tulla puheluita ihmisiltä, joiden kodeissa tunnelma on alkanut kiristyä mutta jotka eivät pääse pois. Myös lähisuhdeväkivaltaa mahdollisesti kohdanneiden, Uudellamaalla asuvien aikuisten omat vanhemmat ottavat yhteyttä.

Eristäytyminen voi johtaa tilanteisin, joissa väkivallan uhkaa ei pääse pakoon.

Naisten Linjalla puhelinyhteydenotot ovat vähän laskeneet, mutta chat-yhteydenottoja on tullut lyhyessä ajassa ennätyksellisen paljon. Chatissä on helpompi ottaa yhteyttä, jos on samassa tilassa kuin väkivallan tekijä.

Unkari hyväksyi poikkeuslain, Orbanin saamat valtuudet huolestuttavat kansainvälisesti

Unkarin parlamentti hyväksyi poikkeuslain, joka mahdollistaa pääministeri Viktor Orbanin hallitukselle maan johtamisen asetuksilla ohi parlamentin. Valtuuslain on tulkittu mahdollistavan kansallismielisiä otteita käyttäneelle Orbanille liki diktaattorin valtuudet.

Pääministeri Viktor Orban parlamentissa ennen äänestystä.

– Tämä on todella, todella hälyttävää. Tämä viittaa hyvin paljon autoritäärisen diktatuurin suuntaan, Aleksanteri-instituutin vanhempi tutkija Katalin Miklóssy kommentoi IS:lle.

Tutkimus: Kuolleisuus Kiinassa luultua pienempi

Koronaviruksen kuolleisuusaste Kiinassa voi olla aiemmin arvioitua alhaisempi, kertoo tuore tutkimus.

Lääketieteellisessä Lancet-lehdessä julkaistu kansainvälisen tutkijaryhmän tutkimus päätyi arvioon, jonka mukaan Kiinassa 0,66 prosenttia tartunnan saaneista kuolee.

Tutkimus pyrki ottamaan huomioon sen, kuinka paljon lieviä tapauksia jää tilastoimatta.

Maailmanlaajuisesti koronavirukseen on kuollut yli 40 000 ihmistä, kertoo uutistoimisto AFP.

Pahimmin uusi koronavirus on kurittanut Eurooppaa, etenkin Italiaa ja Espanjaa. Taudin odotetaan tekevän tuhojaan vielä erityisesti Yhdysvalloissa ja Afrikassa.