Ravintoloiden sulkemista perustelevaan muistioon on kirjattu tietoa koronatartuntojen jakaantumisesta paikkakunnittain Suomessa.

Työ- ja elinkeinoministeriön tiistaina julkaisema muistio paljastaa aiempaa yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, kuinka tähän saakka löydetyt koronavirustapaukset ovat jakaantuneet Suomen maakuntien sisällä. Sen mukaan tartunnat ovat levinneet maakuntien suurimpien kaupunkien lisäksi myös pienemmille paikkakunnille – myös muiden kuin yksittäisten tapausten muodossa.

Ravintoloiden sulkemisesta määräävän asetuksen yhteydessä esiin on noussut lainkohta, jonka perusteella poikkeustilanteessa aukioloa voidaan rajoittaa vain niillä alueilla joissa se on tartuntataudin leviämisen estämisen kannalta välttämätöntä. Työ- ja elinkeinoministeriön tiistaina julkaisemassa muistiossa perustellaan, miksi ravintoloiden sulkeminen on välttämätöntä koko maassa.

Ministeriön mukaan ravintoloiden sulkeminen eriaikaisesti ei ehkäisisi taudin leviämistä tehokkaasti, sillä epidemia on levinnyt erittäin nopeasti ja sama tulee jatkumaan lähipäivinä tai -viikkoina eri puolilla Suomea. Epidemiapesäkkeiden ilmaantumista ei ole mahdollista etukäteen ennustaa. Tästä syystä ravitsemisliikkeiden aukiolon rajoittaminen on välttämätöntä toteuttaa samanaikaisesti koko maassa.

Suomessa koronavirustartunnat ovat keskittyneet hyvin voimakkaasti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelle. Sekä Uudenmaan että muiden maakuntien kohdalla viranomaiset korostavat, ettei tiedossa ole kuinka suuri osa väestöstä todellisuudessa kantaa virusta. Tämä johtuu siitä, että myös oireettomat henkilöt levittävät virusta, eikä kaikkia lieväoireisia olla päästy testaamaan.

Muistiossa kuitenkin luetellaan maakuntakohtaiset tiedot niistä paikkakunnista, joista on löydetty tähän mennessä useita koronatartuntoja. Väkirikkaiden maakuntakeskusten lisäksi tällaisia tautikeskittymiä on päässyt muodostumaan myös pienemmille paikkakunnille – jopa parin tuhannen asukkaan kuntiin. IS poimi muistiosta kohdat, jotka käsittelevät viruksen leviämistä paikkakunnittain maakuntien sisällä.

COVID-19-viruksen ilmaantuvuus on Uudellamaalla huomattavasti korkeampi kuin muissa maakunnissa. Tällä hetkellä Uudenmaan maakunnassa, jossa on 26 kuntaa, on yhteensä 843 todettua tartuntaa 20 kunnan alueella. Jotta estettäisiin tartuntojen leviäminen Uudeltamaalta muualle Suomeen, valtioneuvosto antoi 27.3.2020 asetuksen liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi.

Varsinais-Suomessa, jossa on 27 kuntaa, on yhteensä 56 todettua tartuntaa 13 kunnan alueella. Kaarinassa, Koski Tl:ssä, Laitilassa, Marttilassa, Maskussa ja Salossa ja Turussa on havaittu useita COVID-19 tapauksia.

Pirkanmaalla, jossa on 22 kuntaa, on yhteensä 100 todettua tartuntaa seitsemän kunnan alueella. Kangasalla, Orivedellä, Pirkkalassa, Tampereella ja Valkeakoskella on havaittu useita COVID-19 tapauksia.

Kanta-Hämeessä, jossa on 11 kuntaa, on yhteensä 23 todettua tapausta viiden kunnan alueella. Forssassa, Hämeenlinnassa ja Riihimäellä on havaittu useita COVID-19 tapauksia.

Etelä-Savossa, jossa on 14 kuntaa, on yhteensä 23 todettua tapausta kuuden kunnan alueella. Mikkelissä ja Pieksämäellä on havaittu useita COVID-19 tapauksia.

Keski-Suomessa, jossa on 23 kuntaa, on 56 todettua tapausta kuuden kunnan alueella. Jyväskylässä, Jämsässä ja Muuramessa on havaittu useita COVID-19 tapauksia.

Pohjanmaalla, jossa on 15 kuntaa, on yhteensä 21 todettua tapausta neljän kunnan alueella. Vaasassa on havaittu useita COVID-19 tapauksia.

Pohjois-Pohjanmaalla, jossa on 30 kuntaa, on yhteensä 56 todettua tapausta kuuden kunnan alueella. Oulussa on havaittu useita COVID-19 tapauksia.

Pohjois-Savossa, jossa on 18 kuntaa, on yhteensä 23 todettua tapausta viiden kunnan alueella. Useampia COVID-19 tapauksia on Kuopiossa.

Etelä-Pohjanmaalla, jossa on 17 kuntaa, on yhteensä 12 todettua tapausta neljän kunnan alueella. Useampia COVID-19 tapauksia on Seinäjoella.

Lapissa, jossa on 21 kuntaa, on yhteensä 21 todettua tartuntaa kuuden kunnan alueella. Useampia COVID-19-tapauksia on Kemissä, Kittilässä, Kolarissa ja Rovaniemellä. Epidemian laajaa alueellista leviämistä ei voida vielä maakunnassa todeta. Maakunnan alueella COVID-19- viruksen leviämisen riskiä lisää myös länsi- ja pohjoisrajan yli tapahtuva työmatkaliikenne erityisesti, jos työmatkaliikenne jatkuu nykyisellään.

Satakunnassa, jossa on 17 kuntaa, on yhteensä 17 todettua tartuntaa seitsemän kunnan alueella. Porissa ja Raumalla on havaittu useita COVID-19 tapauksia.

Päijät-Hämeessä, jossa on yhteensä 9 kuntaa, on yhteensä 23 todettua tartuntaa kuuden kunnan alueella. Lahdessa on havaittu useita COVID-19 tapauksia.

Kymenlaaksossa, jossa on 7 kuntaa, on todettuja tapauksia yhteensä 10 neljän kunnan alueella. Kouvolassa on havaittu useita COVID-19 tapauksia.

Etelä-Karjalassa, jossa on 9 kuntaa, on yhteensä 8 todettua tapausta kahden kunnan alueella. Lappeenrannassa on havaittu useita COVID-19 tapauksia.

Pohjois-Karjalassa, jossa on 12 kuntaa, on yhteensä 6 todettua tapausta neljän kunnan alueella. Joensuussa on havaittu useita COVID-19 tapauksia.

Keski-Pohjanmaalla, jossa on kahdeksan kuntaa, on yhteensä 5 todettua tapausta kahden kunnan alueella. Kokkolassa on havaittu useita COVID-19 tapauksia.

Kainuussa, jossa on 8 kuntaa, on neljä todettua tapausta yhden kunnan alueella.

Ahvenanmaalla, jossa on 16 kuntaa, on yhteensä viisi todettua tapausta kolmen kunnan alueella. Maarianhaminassa on havaittu useita COVID-19 tapauksia.